A budapesti gimnazistákat is megrendítette Dominik balesete

A budapesti Eötvös József Gimnázium diákjai és tanárai is összefogtak Dominikért. Azért a 9 éves sályi kisfiúért, aki tavaly húsvétkor olyan súlyosan megégett, hogy az orvosok hónapokig küzdöttek az életéért. Története és családja nehéz helyzete azóta bejárta az internetet. Így jutott el Dominik szomorú és tragikus híre a budapesti gimnáziumba is, ahol az egyik 11. osztályos diáklányt, Dániel Zsófiát annyira meghatotta a gyerek megrendítő sorsa, hogy gyűjtést szervezett. Akciója sikeres volt, közel 150 ezer forintot nyújtanak át hamarosan Dominik édesanyjának.

– Október végén hallottam először Dominik balesetéről. Megdöbbentő volt számomra, hogy egy kisfiú el akarta oltani az égő bozótot, és közben ilyen súlyos baleset érte. Megfogalmazódott bennem a gondolat, valamiképpen segíteni kell. Ötletemet megosztottam az osztályfőnökömmel, Bödör Zoltánnal, aki az elképzelés mellé állt. Meghirdettük a „Jól lakhatsz!” akciót, ami kimondottan Dominik megsegítésére született, de hagyományt szeretnénk teremteni vele, hogy másokon is segíthessünk – meséli Zsófia. Elmondja azt is, hogy minden osztályba bementek, és elmesélték a sályi kisfiú tragédiáját. A gimnázium tanulóit megdöbbentette a nehéz helyzetbe került gyerek története és családjának szegénysége.

A gyűjtés úgy történt, hogy Zsófia testvére úgynevezett adományleveleket készített. Ezek 100, 500 és 1000 forintos címletűek voltak, valamint szabad összegűek. A legnagyobb, felajánlott összeg 10 ezer forint volt. Zsófi hozzátette: az iskola tanárait is mélyen megérintette Dominik balesete, ők is szívesen adakoztak a kisfiú sorsának jobbra fordulásáért.

Megtudtuk: a gimnáziumban hagyománya van a segítésnek. Évekkel ezelőtt csatlakoztak a Csodalámpa akcióhoz, aminek az a célja, hogy egy-egy sérült gyermek kívánságát teljesítik. A „Jól lakhatsz!” akciót közös sütizéssel zárták az iskolában.

Zsófi osztályfőnökét, Bödör Zoltánt is megkerestük telefonon. Ő mindehhez azt tette hozzá, hogy a „Jól lakhatsz!” akció neve tulajdonképpen szójáték. Egyrészt azt jelenti, hogy ezután minden évben segítik majd egy-egy nehéz sorsú család lakhatását, de jelenti az akció lezárásakor megrendezett sütizést is, ahová az iskola minden diákját és tanárát meghívták. Ez egyben a félév zárásának az ünnepe is.

Az osztályfőnök hangsúlyozta: az akció teljesen alulró­­l jövő kezdeményezé­s volt. Zsófiban merült fel először, hogy Dominiknek mindenképpen segíteni kell. A pedagógus ezt teljes mértékbe­­n támogatta, mert mint fogalmazott, a gyerekeknek jó példát kell látniuk maguk körül. Alapelve, hogy olykor magunkon kívül másokat is észre kell vennünk, és hogy sokszor nem is kell sok ahhoz, hogy segítsünk.

Csak fürdőszobás házba mehet haza

Dominik édesanyjának, Suha Juditnak mi árultuk el a jó hírt, hogy az Eötvös József Gimnázium nagyobb pénzösszeget gyűjtött számukra. Az édesanya nagyon örült és meghatódott, mint mondta, olyan helyről jön most a segítség, amire nem is számított. Mint korábban írtunk róla, a kisfiú csak akkor mehet haza (egyelőre látogatóba), ha a család házában fürdőszoba is lesz. A mostani, kicsi és ross­z állapotban lévő ház azonban nem alkalmas arra, hogy fürdőszobát alakítsanak ki benne. Az édesanya talált egy másik házat Sályban, amit májusban megvenne, de a vételárhoz még hiányzik több mint egymillió forint. Elárulta: Dominikot pár napja ismét műtötték, most az ujjait egyenesítették ki. A kisfiú jár a kórház iskolájába, ahol most pótolja be az elsős tananyagot, hiszen csak egy fél éve volt iskolás, amikor a baleset megtörtént.

Dominik édesanyja, Suha Judit (Oláh Lászlóné) mindenképpen szeretné rendezni lakhatási problémájukat, hogy kisfia végre, ha egyelőre csak egy-két napra is, de hazamehessen.

