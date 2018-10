A budapesti Eb és a triplázás

A napokban eldőlt, hogy a tavaly Miskolcra érkezett Sztankovics Anna a megyeszékhelyen folytatja pályafutását. A 22 éves úszó erről is beszélt lapunknak.

Melyek a legfontosabb paraméterek, amik egy ilyen szerződéshosszabbításnál vagy -kötésnél a legfontosabbak?

Az elsődleges az, hogy a létesítmény, az uszoda rendelkezésre álljon, legyen meg az a pályám, ahol nyugodtan tudom csinálni a magam edzéseit, illetve ne legyen gond a konditerem-használattal sem. Ezek kellenek amellett, hogy persze nekem is bele kell adni mindent. Itt, Miskolcon ezen dolgokkal egyáltalán nem volt és nincs probléma, amióta itt vagyok a sportiskolánál, igyekeznek nekem mindent megadni.

Mennyi időre szól az új kontraktus?

Tavaly, amikor ideérkeztem, egy évet kötöttünk, most kettőt, a 2020-as tokiói olimpia végéig. Azért egy ilyen döntés meghozatala hosszas gondolkodást igényelt, egyrészt azért, mert a családom Budapesten van, tehát ezt is mérlegre kellett tenni. A páromnak is, aki egyben az edzőm, szintén át kellett gondolnia. Úgy érzem, hogy azokkal a paraméterekkel, amelyek a szerződésben szerepelnek, biztosítva van minden a zavartalan munkához, kizártunk, úgymond, minden kétséget.

Hogyan lehetne értékelni a már eltelt egy miskolci évet?

Nagyon örültem annak, hogy sikerült országos csúcsot úsznom 50 méter mellen, a saját időmet döntöttem meg, ami egy 2013-as rekord volt, melynek sokáig még a közelébe se tudtam kerülni. Úgy gondolom, az Európa-bajnokságon való szereplésem is azt mutatja, haladok előre. Egyéniben mind a két számomban középdöntőbe jutottam, a váltóval pedig finalisták voltunk.

Aki ismeri a múltját, hogy hányszoros országos bajnok, hogy kétszeres olimpikon, az talán azt mondja erre az Eb-szereplésre, hogy azért jó lett volna a döntő egyéniben is…

Az utóbbi években nagyon sokat erősödött a mezőny, s az a tény, hogy voltam már két olimpián, nem feltétlenül vonja maga után azt, hogy automatikusan és mindig döntős leszek. A célom egyébként pontosan ez, hogy az elkövetkezendő világversenyeken ott legyek a fináléban. Magam nem találok abban kivetnivalót, hogy nem kerültem be a döntőbe az Eb-n, ugyanis 100 mellen az egyéni csúcsomat megúszva jutottam be a középdöntőbe.

Az új szezonra van valamilyen sorrend a számok között, vagy esetleg valamilyen változtatás?

Sorrend mindig van. Egy-­másfél éve a 200 méter mell a vesszőparipám, most annyira nem szeretem úszni. Inkább a 100 méter áll hozzám közelebb, abban voltam ifjúsági Európa-bajnok kétszer is, 2011-ben és 2012-ben, úgyhogy a szívem csücske. Most pedig már figyelni kell a két év múlva kezdődő tokiói olimpiára, amelyre majd 2019 márciusától lehet szintet úszni. Jó lenne, ha minél hamarabb sikerülne teljesíteni az adott időt, leginkább százon. Amennyiben ez így alakulna, s úgy fogom érezni, hogy szeretnék kétszázat úszni, akkor megpróbáljuk majd azt is.

Mire készül a napokban, milyen versenyre, versenyekre?

Megemlíteném, hogy az előző hétvégén a budapesti Világkupán voltam, amelyre úgy mentem, hogy nem készültünk rá speciálisan. Az volt a harmadik hét, amikor edzettem, előző nap pedig kemény kondiedzést csináltam, úgyhogy közben volt némi izomlázam. Ha azt nézem, hogy tavaly ilyenkor is voltunk egy versenyen, az akkor 100 méter mellen hozott időtől egy másodperccel sikerült jobbat úsznom, 50 méter mellen pedig hat tizeddel megdöntöttem az egyéni csúcsomat. Itt sajnos hét századdal lemaradtam a fináléról, ami miatt kicsit szomorú voltam, mert olyan hibákat vétettem, amik nem feltétlenül azon múltak, hogy milyen keményen edzettem. Figyelmetlenség és technikai problémák voltak, de összességében elégedett vagyok. Egy hónap múlva tartják a rövidpályás országos bajnokságot, amelyen majd kvalifikációt lehet szerezni a decemberi világbajnokságra. A szövetség elég kemény szintidőket szabott meg, ez azt jelenti, hogy 50 méter mellen az országos csúcson belül kellene teljesíteni ahhoz, hogy kimenjek, százon még többel. Készülünk, de talán most nem ez az elsődleges. Jövő nyáron ötvenes vb Koreában, amire már megvan a kvalifikációs szintem, az indulás a márciusi felnőtt ob után lehet biztos.

Nem tévedek, ha kijelentem, hogy nagyon szeretne harmadszor is ott lenni az ötkarikás játékokon…

Hogyne, mindenképpen. Londonban 16 évesen voltam, aztán pedig négy esztendővel később Rio de Janeiróban. A cél az, hogy harmadszor is sikerüljön. De azt sem szabad elfelejteni, hogy 2020-ban, Tokió előtt Budapesten lesz az Európa-bajnokság. Az alapján, amilyen hangulat volt most a Vk-n a Duna Arénában, rögtön az jutott eszembe: pályafutásom során először szeretnék majd itthon, Eb-n döntőt úszni, és minél jobb helyezést elérni.

Molnár István

Megvan a szándék a közös folytatásra Miskolc - Sztankovics Anna három számban szerepelt a glasgow-i Eb-n. Egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei versenyző is medencébe ugrott a napokban Skóciában megrendezett úszó kontinensviadalon: Sztankovics Anna, a Miskolci VSI sportolója. Az 1996-os születésű 2012-es londoni olimpikon 100 m mellen 1:0... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA