A bronzért játszhat a kupa zárónapján a DVTK

A női kosárlabda Magyar Kupában a házigazda Sopron Basket ellen játszott az Aluinvent-DVTK.

A szombati elődöntők közül a második meccsen két perc alatt egy pont esett, hazai büntetőből, amire akciógóllal Raksányi, Fontenette kombinációból jött a válasz – ekkor vezetett először és utoljára a meccsen a DVTK. 5-2 után Raksányi egy triplával egyenlített (ekkor volt utoljára egyenlő), de Milovanovic is ugyanilyen értékű találatot szerzett (8-5). A 7. perc végén 16-8-nál kért időd Svitek edző, ami után mindkét oldalon jöttek a cserék, különböző okok miatt. A folytatásban Crvendakic faultos találatával nőtt 10 pont fölé a különbség (19-8). Pontatlanul dobtak a piros mezesek, bár nem is nagyon hagytak levegőt nekik a soproniak, de amikor kénytelenek voltak, még a büntetők is kimaradtak (21-10).

Az elődöntő második negyedében is tanácstalannak tűnt támadásban a Diósgyőr, két és fél perc elteltével Brewer értékesített egy büntetőt (25-11), a 14. minutában pedig Dubei triplájával 20 pont fölé nőtt a különbség (32-11). A piros-fehérek próbálkoztak időkéréssel, cserékkel (a 15. percben már 11. játékos is pályára került), de a negyed első akciógólját csak és 5 és fél perc után sikerült betermelni, Pecková révén (34-13). A „szétrotált” csapatok csatájában, a Sopron játszott magabiztosabban, több lepattanót szerzett, és a hosszú szünetre akkora előnyre tett szert, amellyel tulajdonképpen formálissá tette a hátrelévő két negyedet (46-17).

A térfélcserét követően egy híján mindkét együttes a kezdőcsapatával folytatta a meccset, csak Raksányi pihent, aki helyett Bach volt a pályán. A fiatal kosaras szerzett is két duplát, amivel 30 pontra csökkent a különbség a 25. percben (56-26). A negyed hajrájában a Bach ellen elkövetett szabálytalanságot reklamáló Török Zoltán klubvezető miatt kapott technikait a Sopron, a DVTK legjobbja pedig az ezért kapott büntetőkből a 8. pontját is megszerezte abban a játékrészben, ami 34 pontos fórral zárult (67-33).

A záró menetben mindkét csapatban a 12. játékos is pályára került, Böröndy, illetve Aldazabal révén. A Sopron azért küzdött, hogy 40 pont fölé kerüljön, de ez nem jött nekik össze, „csak” 32-vel nyertek.

Sopron Basket – Aluinvent-DVTK 82-50 (21-10, 25-7, 21-16, 15-17)

Sopron, 1000 néző. V.: Cziffra, Söjtöry, Kovács N.

Sopron Basket: Fegyverneky (2), Turner (5/3), CRVENDAKIC (18/9), Jovanovic (6), MILOVANOVIC (17/6). Csere: Page (6), Salvadores (4), DUBEI (11/3), Határ (8), Weninger (-), Czukor (5/3), Böröndy (-). Vezetőedző: Roberto Iniguez.

Aluinvent-DVTK: Fontenette (9), Raksányi (3/3), Szabó F. (5/3), Pecková (5), Brewer (3). Csere: Melnika (-), Nagy D. (10), Zele (-), BACH (13/3), Kiss A. (2), Vukov (-). Aldazabal (-). Vezetőedző: Stefan Svitek.

Roberto Iniguez: – Gratulálok kollégámnak, tudom nem volt könnyű okosat mondani a szünetben. A második félidőben mindent megtettek, hogy bebizonyítsák, tartással is ki lehet kapni. És akkor a játékvezetőkről: Európában sok helyen dolgoztam, de ilyen hozzáállást nem tapasztaltam sehol. Amikor az ember megpróbál segíteni, cserébe tiszteletlenek és megölnek. Tudnám azt csinálni, amit mások, ugrálhatnék az oldalvonalnál, hergelhetném a nézőket, de én inkább maradok Roberto Iniguez, holnap is. Én holnap is segíteni akarok majd a játékvezetőknek, nem fogok megváltozni.

Stefan Svitek: – Először is gratulálok a hazai csapatnak. Megmutatták, milyen játékerőt képvisel az a csapat, amelyik Európa négy legjobb együttese közé tartozik. Mi nem tudtuk betartani azokat a taktikai elemeket, amiket elterveztünk. Ellenfelünk megmutatta, hogy kell agresszíven védekezni. A második félidőben voltak jobb dolgaink, amik pozitívumokat hoztak. Sajnos, a külföldiek közül többek, akiknek húzóembereknek kellett volna lenniük, ezt a szerepet nem tudták eljátszani. Ilyen hozzáállással a bronz meccsen, nagyon nehéz dolgunk lenne.

Az elődöntő másik meccsén: CMB Cargo UNI Győr – KSC Szekszárd 70-77 (16-16, 20-17, 12-24, 22-20).

Vasárnap az elődöntők vesztesei a bronzéremért játszanak 15.30-től, a győztesek pedig az aranyért, 18.00-tól.

