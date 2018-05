A bringás nagykövetek Bodrogközben

Négy nap, összesen 300 kilométer, ez a „Kerekek és lépések a történelmi Bodrogközben” elnevezésű kerékpáros túra csupán számokban.

Bővülő lehetőségek

Biciklizni jó. Ezt az alapvetést Cigándon is ismerik, ahol a közelmúltban összeállt egy nagyobb baráti társaság, eleinte azzal a céllal, hogy közösen tekerjenek néha a környéken. Később azonban úgy döntöttek, jó lenne a kerékpározást kicsit a hobbiszintről feljebb emelni és egyúttal egy nemesebb cél érdekében is hasznosítani.

– Szeretnénk, ha a cigándi sportélet nem csupán a fociról szólna – mondja Ablonczy Dániel, Cigánd alpolgármestere és a Cigánd SE elnöke. – Igyekszünk a kézilabdát is meghonosítani a városban és a kerékpározást is bevinni az egyesületbe. Ehhez jött még lehetőségként a Kerékpárral 7 határon át pályázat. A biciklis csapattal összeültünk és eldöntöttük, megpályázzuk ezt a lehetőséget és ha sikerrel járunk, körbebiciklizzük a történelmi Bodrogköz mind az ötven települését. A túra Cigándról indul csütörtökön reggel és vasárnap ide érkezik vissza.

Küldetés

A csütörtök reggel induló túra résztvevői ezt a négy napot küldetésként élik meg.

– Hisszük és valljuk, hogy a történelmi Bodrogköz mind az ötven településének azonosak a gondjai – mondja Ablonczy Dániel. – Hiszünk az összefogás erejében, abban, hogy együtt elindíthatjuk ezt a régiót a felemelkedés útján. Ezért ez a túra számunkra egy küldetés is, hogy újból összefogjuk mind a félszáz települést, így egy kicsit a kerékpározás nagykövetei is leszünk. Levelet írtunk minden bodrogközi polgármesternek, akik közül sokan megígérték, ha a túra teljes útvonalán nem is lesznek velünk, de egy-egy szakaszt végigkerékpároznak velünk. Magunkkal viszünk egy felhívást, amelyet közösen írtunk Oláh Krisztiánnal, Cigánd polgármesterével. Ezt szeretnénk minden település vezetőjének átadni. Ebben a felhívásban közös gondolkodásra hívjuk a bodrogközi polgármestereket. Szeretnénk, ha időnként fórumot tartanánk, ahol megbeszélnénk a gondjainkat és ahol közös megoldásokra törekednénk. Ez a négy nap számunkra a sportról, a barátságról, az együttlétről, a közösség erejéről, az összefogásról fog szólni.

A túra

A négy nap alatt az alábbi településeket érinti a túra útvonala:

Alsó-Bodrogköz: Alsóberecki, Bodroghalom, Cigánd, Dámóc, Felsőberecki, Györgytarló, Karcsa, Karos, Kenézlő, Kisrozvágy, Lácacséke, Nagyrozvágy, Pácin, Révleányvár, Ricse, Semjén, Tiszacsermely, Tiszakarád, Vajdácska, Viss, Zalkod, Zemplénagárd.

Felső-Bodrogköz: Ágcsernyő, Bacska, Battyán, Bély, Bodrogmező (Pólyán), Bodrogszentes, Bodrogszentmária, Bodrogszerdahely, Bodrogszög, Boly, Királyhelmec, Kisdobra, Kisgéres, Kiskövesd, Kistárkány, Lelesz, Nagygéres, Nagykövesd, Nagytárkány, Őrös, Perbenyik, Rad, Szinyér, Szolnocska, Szomotor, Tiszacsernyő, Véke, Zétény.

