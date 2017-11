A bravúrgyőzelem után Albánia következik Miskolcon

A magyar női kosárlabda-válogatott szerdán 20.00-tól a miskolci városi sportcsarnokban Európa-bajnoki csoportselejtezőn lép pályára. A mieink ellenfele Albánia lesz a C-csoport 2. fordulójában sorra kerülő összecsapáson. A Székely Norbert szövetségi kapitány irányította nemzeti együttes jó előjelekkel várja az összecsapást, ugyanis szombaton fontos győzelmet ért el Litvánia vendégeként. Ez a siker annak fényében tűnik nagynak, hogy az előzetes esélylatolgatás alapján a négycsapatos csoport favoritjának számító orosz válogatott mögött a magyar és a litván gárda lehet harcban a továbbjutást eredményezhető csoportmásodik helyért (az Eb-re a két rendező ország, Szerbia és Lettország mellett a 8 selejtezőcsoport első helyezettjei, és a hat legjobb csoportmásodik jut ki).

Lelkiekben erős

Arra a kérdésre, hogy mivel tudtak a litvánok fölé kerekedni, és 3 ponttal nyerni, a magyar válogatott szakvezetője a következőket mondta:

– Nehéz megmondani, de az biztos, hogy lelkiekben nagyon erős csapatot alkottunk szombaton, és ez alapvezetően befolyásolta a mérkőzés eredményének az alakulását, kimenetelét. Fontos eseménye volt az összecsapásnak, hogy a harmadik negyed közepén elkaptuk a ritmust, hogy a védekezésváltásunknak volt eredménye, de a legfontosabb az, hogy a meccsen végig lélekben erősek voltunk, és ezzel egy olyan csapat ellen értünk el bravúrt, akiket hazai környezetben legyőzni is annak számítana. A litvánok fizikailag nagyon jók, jó adottságokkal is rendelkeznek, jól képzettek, mi a sebességünket használtuk ki jól ellenük. A pszichés tényezők a javunkra döntöttek, ha normál állapotban, egy átlagos motivációval játszó együttessel meccseltünk volna, biztos, hogy nem tudunk nyerni. Nagy fegyvertény ez a győzelem, ami egy jó alap, de csak az első lépés a cél felé.

A mostani meccs, az Albánok elleni az erőviszonyok alapján nem tűnik túl nagy kihívásnak, de ezt az összecsapást is le kell játszani, mi több, meg kell nyerni. A soros ellenfél mérkőzéshez való viszonyáról sok mindent elárul, hogy az albánok csak tegnap késő este érkeztek meg Miskolcra, és ma délelőtt ismerkednek meg azzal a helyszínnel, ahol Eb-selejtezőt kell játszaniuk.

– Albániát senki sem sorolja a veszélyes csapatok közé, ritkán tud ilyet mondani egy edző, de ez esetben igen: fizikailag, technikailag előttük vagyunk – mondta Székely Norbert. – Meg kell nyernünk ezt a meccset, és bár alapból egy mérkőzésen nem lehet kikerülni a válogatott keretből, de ezen igen. Azért, mert egy ilyen tétmérkőzésen is motiváltnak kell lennie annak, aki lehetőséget kap, nem „csak” a litvánok vagy az oroszok ellen. Nem szabad kiengedni akkor sem, ha stabilnak mondható előnyre sikerül szert tenni. Magas fordulaton kell játszanunk, olyanon, ami a jövőben is eredményes lehet, más játékerőt képviselő ellenfelekkel szemben is.

Zele Dorina és Szabó Fanni

A magyar válogatott 12 fős keretének két diósgyőri játékos is tagja, Zele Dorina és Szabó Fanni. Előbbi Litvániában részese volt a sikernek, utóbbi viszont azon a meccsen nem jutott szóhoz. Arra a kérdésünkre, hogy számítani-e lehet arra, hogy a totális hazai környezetben mindketten játéklehetőséget kapnak, azt válaszolta a szövetségi kapitány, hogy nyilvánosan ilyen ígéretet soha nem szokott tenni senkivel kapcsolatban.

– Az Albánia elleni mérkőzés egy újabb állomása a csapatépítésnek, remélem, ehhez mindenki hozzá tud majd tenni a közönség előtt is – jelentette ki a szövetségi kapitány.

Lapunk értesülései szerint nem ez lesz az egyetlen Eb-selejtező, amit Miskolcon játszik a válogatott, úgy tudjuk, hogy a jövő februári, Oroszország és Litvánia elleni összecsapásoknak is a miskolci városi sportcsarnok lehet a helyszíne, a szövetség illetékesei már tettek is lépéseket ez ügyben.

– Berecz Csaba –

Jegyinfó

A ma esti mérkőzésre egységesen 800 forintba kerülnek a belépőjegyek, a találkozó megtekintése 14 éves kor alatt és 65 év felett ingyenes. A miskolci városi sportcsarnok pénztárai a meccs kezdése előtt 1 órával, vagyis 19.00-kor nyitnak.

A magyar válogatott Eb-selejtezői

2017. november 11., 18.00: Litvánia – Magyarország 70-73

2017. november 15., 20.00: Magyarország – Albánia (Miskolc)

2018. február 10.: Magyarország – Oroszország (Miskolc?)

2018. február 14.: Magyarország – Litvánia (Miskolc?)

2018. november 16.: Albánia – Magyarország (Tirana)

2018. november 21.: Oroszország – Magyarország (?)

A C-csoport állása

1. Oroszország 1 1 – 122-37 2

2. Magyarország 1 1 – 73-70 2

3. Litvánia 1 – 1 70-73 1

4. Albánia 1 – 1 37-122 1

A miskolci Eb-selejtezőre készül a magyar válogatott Miskolc - A magyar női kosárlabda válogatott vasárnap érkezett meg Miskolcra Litvániából, ahol a 2019-es Európa-bajnokság csoportselejtezőjének első meccsét játszották. A Székely Norbert szövetségi kapitány irányította gárda 73-70-re nyert szombaton a litvánok ellen és vasárnaptól a miskolci... Tovább a cikkhez

Női kosárlabda Eb-selejtező - Litvániai győzelemmel kezdtek a magyarok Budapest, Kedainiai - A magyar női kosárlabda-válogatott 73-70-re győzött vendégként Litvánia legjobbjai ellen a 2019-es Európa-bajnokság csoportselejtezőjének szombati nyitányán. Eredmény, 1. forduló, C csoport: Litvánia-Magyarország 70-73 (16-19, 22-18, 19-15, 13-21) A magyar pontszerzők: Gor... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA