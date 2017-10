A boldogulás felé induljon Mezőkeresztes

Koszorúzással, haditorna-bemutatóval ünnepelték Mezőkeresztesen a Város Napját szombaton. A mezőkeresztesi csata 421. évfordulóján előbb a csata emlékművénél, az orvosi rendelő előtt álló szobornál, illetve az iskola udvarán, a kopjafánál tartottak megemlékezést.

Visszaemlékezés

Majoros János polgármester ünnepi beszédében elmondta, a mezőkeresztesi csatához hasonló történelmi esemény sok van a magyar történelemben. Ahogyan olyan epizódból is akad, amely jól indult, ahogyan a mezőkeresztesi csata is. Az első napon ugyanis a magyar sereg összefogásról tett tanúbizonyságot, betört a török táborba és megfutamította az ellenséget. Aztán, ahogyan azóta is számos alkalommal, valami elromlott, a dicsőség a katonák fejébe szállt, mulatság, fosztogatás, dorbézolás kezdődött, a török sereg pedig rendezte sorait és legyőzte a magyart. Pedig Mezőkeresztesen fordulhatott volna a hadi­szerencse, s másképp alakulhatott volna az ország és a város történelme is, hiszen a vesztes ütközet befolyásolta a település életét is. Majoros János szerint mindebből le kell vonni a tanulságot, ha elindulnak egy úton, végig kell menni rajta. Az a cél, hogy Mezőkeresztest útjára indítsák a fejlesztések, a boldogulás felé.

Az ünnepségen közreműködött a Miskolci Kard és Kereszt Johannita Testvériség, akik a tornacsarnokban folytatódó műsor alkalmával hadi­torna-bemutatót tartottak. Az eseményen az általános iskola tanulói, a művészeti iskola táncosai, a Mezőkeresztesi Férfikórus, valamint Kovács Nóri és a Motiva Zenekar is föllépett. A rendezvény vendége volt Mónus József, aki íjászbemutatót tartott, egy zászlót lőtt át kétszáz méterről, illetve egy filmet is vetítettek. Az ünnepségen Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehetett át Czi­r­ják Károlyné volt óvoda­vezető.

Új szoborcsoport

Új szoborral is gazdagodott Mezőkeresztes. A helybéli Faragó Zoltán fafaragó egy újabb alkotását helyezték el a főutcán.

A hetvenesztendős autodidakta művész alkotásainak témáját főképp a paraszti, népi világból meríti. Főleg a régi földművesek arcát idézi meg figuráiban. Faragó Zoltán a szoboravatáson elmondta, megtiszteltetés, hogy a város elfogadta felajánlását, s a polgármester is megköszönte neki, hogy újabb művével teszi szebbé a település közterületeit.

