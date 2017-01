A szentelésen részt vettek a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola diákjai és tanárai is, de a járókelők közül is többen meg-megálltak. Mintha hallották volna a Karl Rahnernek a parókus atya által idézett szavait: „Ha valaki szakít egy kevés időt, hogy megfigyelje magában az örökkévalóság szívverését, az hirtelen észreveszi, hogy a legapróbb dolgok is kimondhatatlanul mélyek”.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA