A BL-résztvevőt verő érkezik

A férfi OB I nyitányán, szerdán Pécsett játszott a miskolci együttes és aratott egygólos (9-8) sikert a házigazda PVSK-Mecsek Füszért gárdája felett. Előzetesen talán nagyobb arányú győzelmet lehetett várni Misicéktől, ám abba, hogy ez végül nem így lett, belejátszott egy-két dolog.

– Az biztos, hogy fizikailag nem voltunk fáradtak, ez a mérkőzés kétszeri visszanézése után is kiderült – mondta dr. Sike József, az MVLC vezetőedzője. – Inkább az volt, ami látszódott is, hogy egy-két ember fejben nem volt teljesen rendben, és ez szült több rossz döntést is.

Aztán ugye egyik légiósunk, Alex Bowen hamar begyűjtötte a három személyi hibáját, összesen körülbelül hat percet volt a medencében, azt azért nem szoktuk meg, hogy ilyen kevés ideig számolhatunk vele. A három pontot egy férfias, kemény küzdelemben szereztük meg, de az értékelés során természetesen nem tudtam elmenni a felelősség nélküli játék mellett, nálam ez nem fér bele.

Feltűnt a szurkolóknak, nézőknek, hogy a csapatkapitány Sasa Misic – a harmadik negyedben – egy vendégkiállítás során 3 másodperccel a 20 másodperc letelte előtt beúszott a büntetősarokból, ráadásul kétszer is, ami miatt két ötméterest kapott a Pécs: az elsőt kihagyták, a másodikat belőtték.

– Csak bírói intésre lehet visszatérni, ő úgy látta, hogy az egyik játékvezető intett, a másik viszont nem. Hibázott, bevallotta, ilyet szerintem nem követett el azóta, amióta vízilabdázik… Másként látta, másként gondolta a szituációt, amire magyarázat az a feszült idegállapot, amiben volt – kommentálta mindezt dr. Sike József.

Három tényező

A miskolciak ma első hazai bajnokijukat vívják az OB I 2017/2018-as szezonjában, az ellenfél a Racionet Honvéd lesz.

– A Honvéd megcsinálta az első forduló nagy bravúrját, 12-6-ra megverte azt az A-HÍD OSC Újbudát, azt a csapatot, amelyik a Bajnokok Ligájában szerepel, és amelyik tavaly bronzérmes volt – mondta dr. Sike József. – Biztos vagyok benne, hogy ez a győzelem további pozitív hatásokat fejt ki náluk, és úgy gondolják: ha megverték az előző évad harmadikját, akkor miért ne tudnák ugyanezt elérni a tavalyi ötödik ellen is?

Különben a hétközi sikerüknek legalább három összetevője volt: az egyik, hogy 3 gólt dobott Szivós Marci, ugyancsak hármat Manhercz Ádám, illetve a kapusuk, Decker Attila közel nyolcvan százalékon védett. Az előzetes várakozás és számítások alapján ez a találkozó rangadó, már csak azért is, mert mindketten szeretnénk a felsőházban, az első négyben lenni a csoportban, és erre megvannak az esélyeink. Amennyiben megnézzük a statisztikát, akkor az látszik, egy éve előbb 11-11-re végeztünk egymással Budapesten, míg itthon 9-7-re győztünk ellenük.

Az MVLC 15 fős keretéből – a pécsi meccset eltiltás miatt kihagyó – Nagy Ádám biztosan lehetőséget kap, hogy ki lesz a kimaradó, arról a meccs előtt határoz dr. Sike József.

– Molnár István –

Kedden a következő

A bajnokság 3. fordulójának keretében jövő szerdán 19 órára írták ki a PannErgy-MVLC – Metalcom Szentes összecsapást. Miután a borsodiak csütörtökön reggel Franciaországba utaznak, az Európa Kupa második csoportselejtezőjére, a két klub megállapodott abban, hogy ezt az összecsapást egy nappal korábban, október 10-én, kedden 19.30-tól játsszák a dr. Kemény Dénes Városi Sportuszodában.

