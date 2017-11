A Biblia és a rózsafüzér épen maradt a tűzben Füzéren

A fedél nélkül maradt házaspár számára pedig gyűjtés indult a faluban és az interneten is. Kedden még mindig volt parázs a gerendákban, a háziak pedig az üszkök közül válogatták ki azt, ami maradt.

Hatalmas összefogás van a faluban.” Takács Imréné

Sokan segítenek

– Vasárnap reggel jöttünk haza a templomból, s amikor kinyitottuk az ajtót, azt vettük észre, hogy lángol a konyha. Kiabáltunk segítségért, jöttek is a szomszédok, hívták a tűzoltókat – idézte föl az eseményeket Takács Imréné.

Férje elmondta, ő bement, hogy kihozza a gázpalackot, de már forró volt és elkezdett fölfúvódni, így inkább otthagyta és kiment a házból, a palack pedig kisvártatva fölrobbant. Az asszony szerint az okozhatta a tüzet, hogy a repedt platnijú sparheltből, – amelyre a gázról áttette a délre készülő ebédet – kifújta a lángot vagy a szikrát az erős szél.

– Annyi ruhánk maradt, ami rajtunk volt, de estére kaptunk pénzt, hogy vehessünk kenyeret. Mindenféle dolgot kaptunk akkor is és még a mai napig. Hatalmas összefogás van a faluban, de a lányom is indított gyűjtést a Facebook­on. Volna még néhány dologra szükségünk, hogy újjáépíthessük a házunkat, néhány dolgot, gerendát, cserepet már kaptunk is – mondta az asszony. Hozzátette, olyanoktól is kapnak építőanyagot, akik korábban hozzájuk hasonlóan pórul jártak és embertársai segítettek rajtuk. Mint mondta, nagyon köszöni mindenkinek a segítséget. Tudta, hogy vannak jó emberek a világban, de nem gondolta, hogy ennyi segítséget kap.

Mint mondta, az igazi segítség föntről jöhetett, hiszen nem akkor történt a baj, amikor otthon voltak, így nem sérültek meg. Takács Imréné elmondta, ennek a jele az is, hogy megmaradt az öccsétől kapott biblia és a rózsafüzér, valamint a szentelt gyertya, amely az ágyuk mellett volt. Más vallásos könyvek is sértetlenül megúszták a tüzet, miközben körülöttük minden elégett. Takács Imréné szerint a ház első részét le kell majd bontani, a hátsó résszel még nem tudni mi lesz. Biztosításuk hosszú évek óta nem volt, mert korábbi káraik miatt nem fizetett a biztosító. Felidézte azt is, négy év alatt ez volt a harmadik háztűz a faluban, a korábbiak közül az egyikben meg is halt egy ember, míg a másikban nem sérültek meg és azt a házat azóta újjáépítették.

– Tóth Balázs –

