A betonban sár „nyílik” Miskolcon

A Pátria-ház egykor a belváros egyik modern épületének számított, de ennek már több mint harminc éve. Ennek ellenére ma sem magával a tömbbel van probléma, hanem azokkal az állapotokkal, amik az alsó, szolgáltató létesítmények által határolt udvarban fogadják az embert. Az ürülékszag már messziről jelzi – a parkoló és a főutca irányából is –, hogy nem csupán átjárásra használják az árkádot, hanem WC-nek is. Valószínű, a parkolóban élő hajléktalanok járnak be oda a dolgukat végezni. De az biztos, sokszor az udvar közepén található virágágyás betonszegélyén üldögélnek, és adják kézről kézre a boros flakont, amit ezután – több más szeméttel együtt – ott is hagynak.

© Fotó: Bujdos Tibor

Virágágyás…, hát igen, egykor valóban az volt. Ma már a sár között egy-egy elrothadt növény jelzi csupán a betonelem korábbi funkcióját. Meg egy tábla, ami büszkén hirdeti: készítette a Köztisztasági Vállalat 1984-ben. Most, 33 év után, már nem lennének büszkék rá. De a teljes alsó szintre sem, mert ott már köztisztaságról sem beszélhetünk. Az oszlopokon is barna foltok jelzik, valakik annak tövében végezték dolgukat.

© Fotó: Bujdos Tibor

Valószínű, a Miskolci Önkormányzati Rendészet munkatársainak sem tetszett az ottani látvány, mert a hét elején fotózták az ott látottakat. Hogy aztán ennek lesz-e hatása, történik-e valami, mondjuk takarítás az árkádok alatt, nem tudni.

Már régen is

A Pátria-tömb átjárója alatt nem most kezdődtek az áldatlan állapotok, már jó ideje olyan, mintha nem lenne gazdája a területnek. Az önkormányzatnál érdeklődtünk, kinek a feladata lenne ott a takarítás, miért nem ültetnek oda virágot, miért nem szedik össze a szemetet. Illetve a szeméten túl az őszi faleveleket is el lehetne szállítaniuk az illetékeseknek, mert azok a járdán található rácsokat tömítik el. De felvetettük azt is, ha a lakóközösség feladata a terület rendben tartása, az önkormányzat tett-e lépéseket, hogy az ott tapasztalt állapotok megszűnjenek. Választ egyelőre nem kaptunk.

– ÉM –

