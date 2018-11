A Berta család még mindig segítségre vár Ricsén

Egy nyári viharban a házuk teteje erősen megrongálódott, ráadásul a fiuk olyan súlyos balesetet szenvedett, hogy haza kellett költöztetni Sátor­aljaújhelyről, hogy el tudják látni, pedig nekik is elkelne a segítség, hiszen a családfő, Berta Gábor és felesége is folyamatos orvosi ellátásra szorulnak.

Jön a tél

– Nagyon ránk jár a rúd – mondta akkor Berta Gáborné. A baleset után a villanyórában kigyulladt a doboz. Kiderült, csak akkor fizetnének, ha a vezetékek is elégtek volna. Újra kellene vezetékelni az egész házat, 80 ezer forintba kerülne. Rokkantnyugdíjasok vagyok a férjemmel. Ő most a gerincsérve miatt fekszik a kórházban, nekem is van gerincsérvem, ráadásul 2008 óta kell járnom a hematológiára, mert a leukémia egyik fajtáját állapították meg nálam. A kettőnk rokkantnyugdíja egy hónapban nem éri el a 60 ezer forintot. Ebből kellene rezsit fizetni, fát venni télre, meg élni. Ráadásul még a vihar a múltkor a tetőt is megbontotta. A viharban a szél visszahajtotta ezt a bitumenes tetőlemezt. Kétoldalt is megemelte, ott a szögeket kilazította, ha jön egy nagyobb eső, ott befolyik a víz, ha egy nagyobb hó ráesik, akkor félek, hogy be is szakad. Járt itt nálunk egy mesterember, azt mondta az anyagköltség és a munkadíj összesen 600 ezer forint lenne. Amikor megjelent a cikk, egyvalaki megkeresett, felajánlott 50 ezer forintot, de sajnos rosszul adtuk meg a számlaszámot, így ez sem sikerült. Azóta nem jelentkezett senki. Szilva- és almalekvárt főztünk, hogy annak az eladásából pótoljuk a jövedelmünket, de az meg kell az üzemanyagköltségre, hiszen a fiam naponta jár Kisvárdára rehabilitációs kezelésekre. Jön a tél, itt vagyunk a lyukas tetőnkkel. Sajnos nekünk egész életünkben úgy alakult, hogy valahogy mindig nehezen sikerült minden.

ÉM-BG

Rájuk omolhat a tető Ricsén Ricse - A Ricsén élő Berta család tagjai segítségre várnak. „Szeretném az olvasók és minden jóérzésű ember segítségét kérni, aki az önök által szerkesztett napilapot olvassa” – kezdődik a levél, amelyet a minap kaptunk, és amelyik így folytatódik: „A segítségre nem magamnak, hanem egy nagyon jó s... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA