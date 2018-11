A bennmaradásért harcolhat a magyar labdarúgó válogatott

A magyar labdarúgó válogatott csütörtökön 20.45-tól Észtország együttesét fogadja Budapesten, a Nemzetek Ligája sorozat C-ligájának 2. csoportjában, az 5. forduló keretében. Nemzeti csapatunk számára az a találkozó tétje – miután a remélt csoportelsőség már elúszott –, hogy egy győzelemmel lépést tegyen afelé a csapat, hogy a következő ilyen sorozatot is az európai csapatok rangsorában a 25-39. helyekre sorolt gárdák között kezdheti.

Emlékeztető

A labdarúgó Nemzetek Ligáját azzal a céllal indították el, hogy szervezett keretek között játszhassanak egymás ellen meccseket az Eb-, illetve vb-selejtezőre készülő európai együttesek, és, hogy ez a sorozat egyfajta egérutat jelentsen azon csapatok számára, akik most jól szerepeltek, de a 2019-ben kezdődő, a kontinensbajnokságra selejtező meccsek lejátszása után nem végeznek a csoportjaik első két helyén.

Mindegyik ligából négy válogatott jogot szerez a 2020-as Európa-bajnokság 2020. tavaszi pótselejtezőjében való részvételre; a jog alapvetően a 16 csoportelsőt illeti meg, ám ha ők időközben sikerrel teljesítik az Eb-selejtezőt, a pótselejtező helyeit a csoportkör után kialakított összesített ligarangsor alapján töltik fel (1-12. hely: az A-liga 12 csapata, 13-24. hely: a B-liga 12 csapata, 25-39. hely: a C-liga 15 csapata, 40-55. hely: a D-liga 16 csapata).

A Nemzetek Ligájának ezeken túlmenően megvan a saját tétje, ugyanis az A-liga négy csoportelsője bejut a Nemzetek Ligája négyes döntőjébe, amelyet 2019 júniusában rendeznek meg; továbbá a B-, a C- és a D-liga négy csoportelsője egy osztállyal feljebb lép, az A- és a B-liga négy csoport­utolsója pedig egy osztállyal lejjebb folytatja. A C-ligában – az eltérő létszámú csoportok miatt – a három négyes csoport utolsó helyezettjei mellett a négy csoportharmadik egyike, a legkevesebb pontot szerző válogatott esik ki, és ez akár a magyar együttes is lehet. A sorozat zárása után a C-ligában, a négy csapatos csoportok utolsó helyezettjein túli legrosszabb harmadikat, vagyis a kiesőt úgy ,,találják meg”, hogy a három négy csapatos csoportban nem veszik figyelembe a negyedik helyezettek elleni eredményeket. Ez egyben azt is jelenti, hogy a ma esti észtek elleni pontszerzés mellett a vasárnap esti, szintén hazai finnek elleni találkozón megszerezhető pontok sem lehetnek közömbösek a magyar csapat számára.

A magyar keretről

A mostani mérkőzésre készülő magyar válogatott keretéből egy játékos, Ugrai Roland kedden bokasérülést szenvedett, így ő sem állhat Marco Rossi szövetségi kapitány rendelkezésére. Arról korábban beszámoltunk, hogy szintén sérülés miatt Sallai Roland és Fiola Attila sem játszhat az ezen a héten sorra kerülő két Nemzetek Ligája-mérkőzésen.

ÉM-BCS

Labdarúgás: C-liga, 2. csoport

A Nemzetek Ligája, C-liga, 2. csoportjának hátralevő mérkőzései

Csütörtök, 20.45: Magyarország – Észtország (Budapest, Groupama Aréna), 20.45: Görögország – Finnország.

Vasárnap, 20.45: Magyarország – Finnország (Budapest, Groupama Aréna), 20.45: Görögország – Észtország.

A csoport állása

1. Finnország 4 4 – – 5-0 12

2. Görögország 4 2 – 2 3-4 6

3. Magyarország 4 1 1 2 5-6 4

4. Észtország 4 – 1 3 3-6 1

Nem lenne tragédia

„Nem lenne katasztrófa, ha kiesnénk, de egyelőre nem gondolok még erre. Ha a csoport legerősebb válogatottjaként ilyen helyzetbe kerülnénk, az súlyos lenne. Természetesen harcolni fogunk – nyilatkozta Martin Reim, az észt válogatott szövetségi kapitánya, a magyarok elleni mérkőzés előtt. – Mivel három hónap alatt egy teljes versenyt le kellett játszani, nagyon fontos volt, hogy a játékosok milyen pillanatnyi formában vannak. Sajnos számunkra ez volt a legrosszabb időszak, hiszen Ragnar Klavant nem is tudtuk használni, de most Mattias Käit és Karol Mets is sérült.”

VISSZA A KEZDŐOLDALRA