A béke nagykövete lett a miskolci fiatalember

Szurasenkó Dániel nemcsak magyarországi zenei rekorder, de a béke nagykövete is. Még tavasszal határozta el, hogy megdönti Szenthelyi Miklós Kossuth-díjas hegedűművész maratoni zenélés rekordját, ami azt jelentette, hogy 12 órán keresztül muzsikált folyamatosan.

Sikerült!

„De ezt a rekordot nemcsak megdönteni akartam, hanem megduplázni is, és 24 órán keresztül játszani blockflötén, azaz furulyán. Ez májusban sikerült is: egy egész napon át muzsikáltam szakadatlanul – meséli Dániel, úgy folytatva –, a rekordnak különböző feltételei voltak. Óránként csak 5 perc pihenőt lehetett tartani, bár ezeket össze is lehetett vonni úgy, hogy például 3 óránként tartottam 15 perc szünetet. Aludni természetesen nem lehetett ennyi idő alatt, csak enni, inni és a mosdóba elszaladni. De az étkezéssel is vigyázni kellett, hiszen nem volt mindegy, hogy mit eszem és mit iszom. A helyszín a színészmúzeum volt, és nagyon örültem, hogy sokan eljöttek. Főleg a végén gyűltek össze sokan, hiszen kíváncsiak voltak, hogy sikerül-e a tervem. Természetesen ott volt a Magyar Rekord Egyesület elnöke is, Sebestyén István, aki szúrópróbaszerűen, 8 alkalommal ellenőrizte a folyamatos zenélésemet. Ezenkívül két-két tanú is végig jelen volt, ők négyóránként váltották egymást. A 24 óra végül minden nagyobb probléma nélkül telt el. Május 27-én este 7 órakor kezdtem zenélni. Hajnali 3-kor volt egy kis rosszullétem, de aztán túljutottam a holtponton. Majd begörcsölt az egyik kezem, de a felügyeletet biztosító egészségügyi szakember hívott egy gyógymasszőrt, és amíg ő az egyik kezemet masszírozta, addig a másikkal játszottam. Elég muris volt, de a rekord nem bukhatott el” – osztja meg velünk a rekordkísérlet izgalmait Dániel.



Szurasenkó Dániel rekordkísérlete a Színészmúzeumban Fotó: Ádám János

Hozzátette: az is kihívást jelentett, hogy 8 órán keresztül nem ismétlődhetett ugyanaz a darab, így egy közel 300 oldalas kottaanyagot kellett eljátszania, a barokktól a klezmerig.

„Bár a rekord előtti nap volt némi kételyem a sikert illetően, de végül bebizonyosodott számomra, hogy amit az ember nagyon akar, az sikerül is” – mondja Dániel.

A zsidó vallás

A másik nagy elismerés pedig szeptember elején érte, amikor átvehette az Egyetemes Béke Szövetségtől a Béke Nagykövete kitüntetést. A szövetség együttműködésben és összhangban áll az Egyesült Nemzetek Szervezetével (ENSZ). Célja, hogy vallási és nemzeti hovatartozástól függetlenül mindenkit egyenrangúnak tekintsen, és legyenek jó és békés kapcsolatai.

„Az elismerést azért kaptam, mert a zsidósággal kapcsolatban nyíltan megélem a hitemet, és minden erőmmel küzdök az antiszemitizmus ellen. Szeretném, ha az emberek többet tudnának a zsidóságról. Sokszor, amikor megyek az utcán és fejfedőt viselek, hallom a hátam mögött az emberek nemtetszését. Gondolom, azért, mert sok ember nem is tudja, mit jelent a zsidó vallás. Arra törekszem, hogy az emberek ezt megismerjék, mert gyönyörű, szimbólumokkal teli vallásról van szó. Úgy gondolom, hogyha az emberek több ismeretet szereznek a zsidóságról, csökken az antiszemitizmus is. Véleményem szerint teljesen mindegy, hogy ki milyen vallású, lehet jó és rossz ember, tehát a vallási és nemzeti hovatartozáson felül kell emelkedni. A békeszövetségnek is ez a célja, amit egy dél-koreai házaspár hozott létre. A központ tehát Dél-Koreában van, de sok országban működik szervezete, így Magyarországon is. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra az elismerés, és óriási felelősséggel jár, hiszen amit eddig tettem, azt most már fokozottan kell csinálni” – fogalmaz Dániel.

Megtudjuk tőle azt is, hogy szeptemberben elkezdte az Országos Rabbiképző Egyetemet Budapesten.

Emberként tekinteni

Szeretném, ha más vallású emberekkel összefogva segítenénk azokat, akiket vallási és felekezeti hovatartozásuk miatt nyomnak el és különböztetnek meg. Emberként kell tekinteni minden embertársunkra – jelenti ki végül Dániel.

Hegyi Erika

