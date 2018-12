A bánrévei határnál demonstráltak

Az egyórás megmozduláson mintegy húsz autóból álló karaván gyűlt össze.

Azért szervezték a polgári engedetlenségi akciót, mert üzenni szeretnének a magyar embereknek, hogy akár ilyen eszközöket is igénybe lehet venni a véleménynyilvánítás érdekében – mondta érdeklődésünkre Komjáthi Imre, az MSZP alelnöke. Hozzátette: véleménye szerint a kormány a Parlamentben és az MTVA épülete előtt nyíltan megüzente, hogy a saját szabályait, törvényeit sem tartja be. Éppen ezért úgy gondolják, hogy nekik is joguk van be nem jelentett módon tüntetést szervezni.

A demonstráción az MSZP mellett a DK, az LMP és a Momentum aktivistái, valamint a Kazincbarcikai Vegyész szakszervezet is képviseltette magát. A tüntetés idején a forgalmat rendőrök irányították, így a közlekedésben nem volt nagy fennakadás.

ÉM

