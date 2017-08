A balatoni olajtól balatoni a Balatoni habos mogyoró országtorta

Minden évben hálás munka megnézni, hogyan készül az ország tortája. Már csak azért is, mert így nem kell kivárni a premiert, már a cukrászpultokba kerülés előtt megkóstolhatjuk a különleges desszertet. Így volt ez az idén is, a Kisgergely Cukrászdának köszönhetően már csütörtökön megtudhattuk, milyen a Balatoni habos mogyorós torta.

Mondhatom, a zsűri most sem lőtt mellé, a krémes, mégis roppanós édesség kiváló ízkombinációkat rejt. A torta édes, de ezt ellensúlyozza a belsejében pontokban fellelhető, száz százalékban gyümölcsből készült savanykás, fanyar fekete ribiszke püré.

Már szombattól

És jó hír azoknak, akik kíváncsiak az országtortára: nem kell augusztus 20-ig várni a kóstolással, a Kisgergely Cukrászdában már szombattól kínálják a Balatoni habos mogyoró tortát. Felkészültek a rohamra, hiszen az országtortákból minden évben több ezer szeletet és több száz egész tortát adnak el az első pár napban.

Horváth Zsolt cukrászmesternek már fejből ment az idei országtorta receptje is, mire csütörtökön elkészítette lapunknak.

Tudta a pontos mennyiségeket, cukrászmérlegen precízen kimérte a hozzávalókat, keverte-kavarta, nyomózsákba rakta a krémeket, majd körben az előre elkészített mogyorós alaptésztára nyomta. Úgy, hogy a tortalapon váltakozzon a tejcsokoládés karamellréteg és a fekete ribiszke zselé. Így lesz pöttyözött a torta belsejének díszítése, miután felvágtuk.

– Az idei országtorta elkészítése sokkal bonyolultabb, mint a tavalyi volt – mondta a cukrászmester.

Nyolc alap

– Nyolc félkész alapból áll: mogyorós habtészta, mogyorós streuzel alap, mogyorós streuzel betét, fekete ribiszke puha zselé, tejcsokoládés karamellréteg, mogyoróhab, csokoládé–mogyoró áthúzó, fekete ribiszke díszítőzselé. Ráadásul az összerakás sem egyszerű, a krémeket der­meszteni kell, van, amelyiknek 24 órát kell állnia tálalás előtt. De az íze kiváló, nagyon jól harmonizál benne a csokoládé és a mogyoró. Háziasszonyoknak azonban nem ajánlom az elkészítését.

Az ország tortája attól is különleges, hogy nem kész zseléket, krémeket használnak hozzá, hanem a cukrászdák maguk készítik el a krémeket, tésztákat. Ezért is bonyolultabb, mint más cukrásztermék. A Balatoni habos mogyoró torta fekete ribiszke zseléjét is a Kisgergely Cukrászda külön lefőzte. Elsőre 1500 kiló zselé készült, ezt szűrni, passzírozni is kellett, hogy magok ne kerüljenek bele.

De nem csak az elkészítése bonyolult, az alapanyagok minősége is szigorúan meg van adva: a tésztája például törökmogyoró-lisztből készül, francia sóvirág kell a mogyorós alaphoz is, törökmogyoró-praliné is a hozzávalók közt van, és a tejcsokoládé márkáját is meghatározták. Nem beszélve a belekerülő mogyoróolajról, amitől balatoni lesz a balatoni mogyorós: dél-balatoni mogyoróolajjal sütik.

A pontos recept azonban még egy napig titkos, a cukrászdáknak is alá kellett írniuk egy szerződést, amiben vállalják, augusztus 20-ig nem adják ki senkinek a torta elkészítési módjának a leírását.

