A bajnokság dobogóját célozta meg a DVTK női-labdarúgócsapata

A piros-fehér hölgyek tavaly bronzérmesek voltak a bajnokságban, ezüst­érmesek a Magyar Kupában, így aztán elég magasra tették azt a bizonyos lécet.

A gárda tegnap tartotta évadnyitó sajtótájékoztatóját, amelyen Fórizs Sándor vezetőedző úgy fogalmazott: a honi pontvadászatban ezúttal is a dobogón végeznének, bár később ehhez hozzátette azt is, hogy amennyiben esély mutatkozhat a fináléba való bekerülésre, akkor a téli szünetben még igazolni kellene, a most, nyáron érkezetteken túl (új játékos a DVTK-ban két román lány, Balázs Csilla és Maria-Mihaela Ficzay, a szerb Biljana Bradic, illetőleg a görög Christina Kiamou). Amint azt hangsúlyozta, a Magyar Kupa sorsolásfüggő, de ott is a legjobb eredmény elérésére törekszik a Diósgyőr.

Jobb társaság lesz

A gárda a felkészülés során hat edzőmeccset vívott, két osztrák csapattal (3–2-es vereség a St. Pöltentől, 3–1-es siker a Landhaus Frauen ellen), két románnal (2-5 a kolozsváriakkal, 12–1-es győzelem a Nagybányával szemben), valamint két magyarral (0–0 a Győrrel, és 8–0-ra verték a Kelen SC-t). Volt egy győri edzőtábor is közben, amelyben nemcsak edzés volt, hanem kiegészítő programok is: „Szerintem egy ilyen edzőtábor mindig jó a csapategység szempontjából” – hangoztatta Fórizs Sándor.

– Úgy vettem észre, a mostani garnitúra még jobb társaság lesz, mint a tavalyi, bízunk abban, hogy ez alapja lesz a sikereknek.

Mellettünk az MTK, a Ferencváros, illetve a Szombathely várható az első négybe.” Fórizs Sándor

Az NB I-es mezőnyt 8 csapat alkotja, három kört rendeznek (21 mérkőzés), mely végén az első és a második a bajnoki döntőt vívja, a harmadik és a negyedik pedig a bronzmeccset: „Én úgy kalkulálok, prognosztizálok, hogy mellettünk az MTK, a Ferencváros, illetve a Szombathely várható az első négybe” – taglalta az esélyeket Fórizs Sándor.

Képernyőre kerülhetnek

Megtudtuk, a szövetség és a bajnokságot közvetítő csatorna azon dolgozik, hogy minden hónap utolsó csütörtökén, 20.30-tól élő közvetítés legyen egy női NB I-es összecsapásról, lehetőleg jó körülmények között, stadionból. Vagyis, a DVTK képernyőre kerülhet majd, de akkor nyilván az új arénában lesz a 90 perc, nem az edzőközpont pályáján. Annak idején, amikor indult a klubnál a női foci projekt, elhangzott, hogy a végső cél a Bajnokok Ligája indulás kiharcolása. Idén az arany­érmes MTK Hungária szerepelt a sorozatban, és a napokban, hazai pályán másodikként nem jutott tovább a csoportjából (győzelem a koszovói KFF Mitrovic ellen, döntetlen a török Belediyesporral, vereség a cseh Slavia Prahától). „Az utolsó ­meccsét, a csehek ellenit láttam az MTK-nak. Jó csapat a kék-fehér gárda, remek külföldieket igazoltak, de a ­Slavia jelenleg más színvonalat képvisel. Ahhoz, hogy valaki ide eljusson, és eredményes legyen, minőségi játékosok, és minőségi edzések szükségesek” – nyilatkozta a témához Fórizs Sándor.

A DVTK kerete

Kapusok: Varga Linda, Szőke-Nagy Krisztina

Védők: Molnár Enikő, Maria-Mihaela Ficzay, Boros Kinga, Jáhn Klaudia, Sinka Alexandra, Ónodi Vanessza, Christina Kiamou

Középpályások: Bianca Sandu, André Antónia, Tóth Alexandra, Nagy Fanni, Gergely Viktória, Balázs Csilla

Csatárok: Vachter Fanni, Olivera Milunovic, Kerekes Krisztina, Biljana Bradic

Távoztak: Bukovszki Mónika (abbahagyta), Kresák Katalin (abbahagyta), Újvári Krisztina (FSV Hessen Wetzlar, német II.o.), Gabrielle Veldman (?), Corina Olar (?)

