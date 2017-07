A Bajnokok Ligájában szerepelt hátvéd is Ózdon folytatja

Budai Tamás helyett a korábbi egyszeres felnőttválogatott labdarúgó, Farkas Simon irányítja az Ózdi FC megyei I. osztály futballcsapatát. A fekete-fehéreknél ez csupán az egyik változás, hiszen a klub irányításába új személyek érkeztek. Az ügyvezetői posztot az a Gál László látja el a nyári időszaktól, aki egykoron a Ferencvárosnál és az FC Fehérvárnál is megfordult. A csapat kialakítása rohamtempóban zajlik, hiszen már egy hónap sincs hátra a következő szezon rajtjáig.

Olyan tapasztalt labdarúgókat szeretnénk igazolni, akiknek ismerjük a képességeit, valamint számítunk az ózdi fiatalokra is.”

Folyamatosan formálódnak

– Néhány hónappal ezelőtt merült fel először, hogy ismét szerepet vállaljak az ózdi labdarúgásban – fogalmazott Farkas Simon vezetőedző. – Akkor még a szerepkör közel sem volt letisztázva, azt viszont láttam, hogy az új szemléletű irányítás mellett valami ismét megmozdulhat. A napokban dőlt el, hogy a felnőttcsapat edzőjeként számítanak rám, Gál László ügyvezetővel sokat beszéltünk, egyeztettünk, amíg kialakult a mostani felállás. Reményeim szerint néhány napon belül a csapatunk is kész lesz. Már a héten is érkeztek játékosok, és ezután is fognak. Olyan tapasztalt labdarúgókat szeretnénk igazolni, akiknek ismerjük a képességeit, valamint számítunk az ózdi fiatalokra is. A cél az NB III-as szereplés kivívása lenne, természetesen annak függvényében, hogy milyen lesz a keretünk.

Farkas Simon egyelőre két ismert nevet említett: a klub vezetése megállapodott Komlósi Ádámmal, aki nyolc esztendővel ezelőtt tagja volt a BL-csoportkörös DVSC-nek. A Ferencvárosban, a Honvédban, a Diósgyőrben és egyebek mellett a Zalaegerszegben is megfordult Budovinszky Krisztián is az Ózdi FC játékosa lesz, mindketten a rutinosabb kategóriába tartoznak.

– Természetesen a csapatépítés egy folyamatos munka, de már most is egy ütőképes kerettel kívánunk nekivágni a szezonnak. Abban bízom, hogy a gerincet az ózdi vagy a városból korábban eligazolt játékosok fogják alkotni, hiszen ők azok, akik tényleg átérzik ennek az egész történetnek a súlyát. Akit máshonnan szerződtetünk, annak jobbnak kell lenni a saját nevelésű labdarúgónknál, ellenkező esetben nem érdemes idehozni. Folyamatosan alakulunk, formálódunk, optimista vagyok a jövővel kapcsolatban.

Urbán? Váczi?

A hét közben Váczi Zoltán is felbukkant Ózdon. Néhány játékost hozott, arról egyelőre nincsenek információk, hogy közülük melyiket szerződteti a megyei I. osztályú klub. Az viszont szóba került, hogy a Vasas és a Békéscsaba korábbi válogatott kiválósága valamilyen szerepkörben visszatér Ózdra. A 2001/2002-es szezonban a közönség egyik kedvence volt az NB II-es Ózdi Kohászban. Ugyancsak felmerült, hogy egy másik korábbi válogatott, az Újpest ikonikus alakjának számító Urbán Flórián is átteszi a székhelyét a fekete-fehérekhez. A hírek szerint Urbánra szakmai vonalon számítana augusztustól a klub vezetése. Bár ezt egyelőre hivatalosan nem erősítették meg.

ÉM-ME

A kétezres évek elején

A mostanihoz hasonló tervek a régmúltban is voltak az ózdi labdarúgásban. A 2000-es évek elején ráadásul egy éven keresztül két csapat működött a városban. Az NB II-es a BTC jogutódjaként, székhelyáthelyezéssel került Ózdra, emellett pedig saját jogon egy megye II-es gárda is szerepelt a bajnokságban. Az NB II-es csapatban jó nevű játékosok jutottak szerephez – köztük Váczi Zoltán –, de anyagiak híján egy esztendő után csupán az alacsonyabb osztályú gárda maradt meg. Azóta többnyire helyi sportvezetőkből, edzőkből állt a stáb, most ismét változott a helyzet.

