A 777. évfordulóra újul meg a muhi csata emlékműve

A muhi csata a magyar történelem egyik jelentős csatája, egyben a tatárjárás legemlékezetesebb összecsapása volt. 1241. április 11–12-én Muhi mellett a tatárok döntő vereséget mértek IV. Béla király seregére. A csata emlékét őrzi az az emlékhely, amelyet az ütközet 750. évfordulójára a kétszeres Kossuth-díjas, Ybl-díjas építész Vadász György tervei alapján építettek.

Szárnyas angyal vigyázott

A „hősidőkben” így festett az emlékmű: „egy jelképes sírhalomra az ott elhunyt keresztény katonák, püspökök emlékére ide-oda dőlő fakereszteket helyeztek el, a halom középen pedig egy kettős kereszt magasodott, amelyre egy lélekharangot is szereltek. Az egyik kereszten egy szárnyas angyal is vigyázott a hősök emlékére. Kezdetben a halom közepén lévő kráterből hatalmas reflektorok is megvilágították a kettős keresztet, kívülről pedig az egész dombot.”

Mint megtudtuk, 1991-es megnyitásától egészen 2005-ig a helyi önkormányzat fenntartásában működött az emlékhely, majd a megyei önkormányzathoz került és a miskolci Hermann Ottó Múzeumnak kellett volna működtetnie. A 2013-ban megalkotott múzeumi törvény alapján újra a településé lett a működtetés, de ekkorra már rohamosan romlani kezdett az állapota. Muhi kistelepülés saját erőből nem lehet képes gondozni, felújítani az emlékhelyet.

Életveszélyessé vált

A legutóbbi hónapokra az idő vasfoga olyannyira kikezdte az emlékhelyet, hogy a keresztek java része kidőlt, és kénytelenek voltak kitenni az életveszélyes táblát a kapura és szalaggal körbekeríteni a dombot.

Múlt év vége felé jött a jó hír, hogy Muhi 21 millió forintot kap – a térség ország­gyűlési képviselője, Tállai András közbenjárásával – a muhi csata emlékhelyének rekonstrukciójára. A munkálatok gazdája, lebonyolítója a Nemzeti Örökség Intézete. A munkálatok java része befejeződött, de azért van még bőven tennivaló.

A tervek úgy szóltak, hogy április 11-ére, a muhi csata 777. évfordulójára átadják az emlékművet. Izgatottan várjuk, hogy újra teljes pompájában, kivilágítva várja a zarándokokat, emlékezőket a nemzeti emlékhely.

