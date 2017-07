A 4 legjobb ingyenes oldal angol tanuláshoz

Álláskeresőként már nem előny, hanem elvárás is bizonyos idegen nyelvek ismerete, melyek közül még mindig a leggyakoribb az angol.

A nyár jó alkalom lehet most arra, hogy felfrissítsd a tudásod, ezért összegyűjtöttük azokat az oldalakat, amelyek szerintünk eddig a leghasznosabbnak bizonyultak:

BBC Learning English

Az egyik nagy kedvencünk a BBC Learning English oldala, azon belül is az English at Work. Nagyon szórakoztató karakterekkel és történetekkel mutatja be egy iroda életét. A főhős, Anna, akit a cégnél való első interjújától kezdve kísérhetünk végig és megnézhetjük, mennyi minden történik vele az irodai lét során. Ezek a hanganyagok hallgatása kikapcsolódásnak is tökéletesek!

A másik nagyon hasznos hanganyag a 6 Minute English, ahol rövid, érdekes témákat dolgoznak fel összesen 6 percben. Ezek hallgatása után azt fogod mondani, hogy na, ma is tanultam valamit (és nem csak angolul)!

(Weboldal: http://www.bbc.co.uk/learningenglish/.)

5perc Angol

Már a neve is sokat sejtető – az oldalt azért hozta létre Szalai Nóra, hogy ingyenes, napi mini leckéket tudjon nyújtani a tanulni vágyók számára. Elérhetőek szókincset-, és nyelvtant fejlesztő anyagok, külön rész szól a levélírásról (motivációs levélnél jól jöhet!) és szintén külön rész van az üzleti angolnak.

Ne egy nap alatt próbálj felkészülni és behozni több éves lemaradást – minden nap foglalkozz a nyelvtanulással, akár csak napi 5 percet!

(Weboldal: https://www.5percangol.hu/.)

Duolingo

A Duolingo jó megoldás arra, ha játékosan akarsz tanulni. A leckékben külön lépések vannak, van amelyik a kiejtésedet teszteli, van amelyik a hallás utáni értésedet, van ahol fordítanod kell és van ahol csak ki kell választanod a helyes megoldást. A feladatok rövidek, így akár utazás közben is tudsz játékosan tanulni, mivel a telefonodra is le tudod tölteni az alkalmazást!

(Weboldal: https://hu.duolingo.com/.)

TED

A TED Ideas Worth Spreading egy olyan oldal, ahol számos témakörben nézhetsz meg rövid (maximum 18 perces) előadásokat angolul, legyen szó tudományos vagy szórakoztató témáról. Sok videónál feliratot is tudsz választani. Azért nagyon hasznos oldal, mert így számos témakörben tágítani tudod a tudásod, mellette meg angolul is tudsz tanulni.

(Weboldal: https://www.ted.com/.)

Forrás: cvonline.hu.

