„A 2000-es évek elejéről egy láncos, szívó benzinest”

János – aki teljes nevét nem vállalta – jó ideje benne van a használt­autó-bizniszben, igaz, elmondása szerint néha ki-kimaradt néhány év.

Voltak turpisságok, de…

– A 90-es évek elején kezdtük. Akkor, amikor ezerszámra kezdtek ömleni Nyugatról az autók Magyarországra – mondta munkatársunknak. – Jó 20 éve mindent megvettünk, és mindent eladtunk, amit Svájctól Olaszországon át Ausztriáig találtunk. Voltak akkor is turpisságok persze, de én csibészségbe nem mentem bele. De hagyjuk a múltat, rég volt! Egymilliónál azért egy picit már megnyílik a piac. Mondom ezt annak ellenére, hogy nem mindegy, hogy férfi, hölgy, netán fiatal használja az autót. Az sem mindegy, hogy autópályán vagy városban? Az is fontos, hogy mennyi pénz, tartalék áll rendelkezésre az esetleges szervizekre – szigorúan a kötelező javítások mellett. A fékbetétek, az olaj vagy a szűrők cseréje alap, ám tönkremehet a váltó, a hűtő, arról nem is beszélve, a nyári és a téli gumiabroncsok is jelentős tételt jelentenek. Tudom, ezen sokan spórolnak: nem kellene.

János szerint ha használtat veszünk, akkor járunk a legjobban, ha ismerőstől veszünk autót.

– Azért mert ismerjük a verdát! Ha volt törve, festve, komoly javítása, tudunk róla – magyarázta. – Egy céges, jól szervizelt kocsi is jó lehet, nem érdekes, hogy 250 ezer, netán több kilométer van benne. A nagyobb baj az, ha veszel egy használtat 110 ezer kilométerrel, majd kiderül, hogy 480 ezer az a 110…

És ha kereskedésben próbálunk autóra lelni ennyi pénzért? – tettük fel a kérdést.

– „Az autó nem dohányzó orvosházaspáré volt” szöveget gyorsan felejtsük el! Kérjünk meg egy megbízható autószerelőt, hogy jöjjön el velünk és nézzen át mindent – mondta. – Fontosnak tartom, hogy minél több nekünk tetsző autót nézzünk meg és próbáljunk ki. Aki nem ragaszkodik márkához, az beírhatja az ismert, ezzel foglalkozó oldalon, hogy mit szeretne ennyiért az autóba, és keresheti is a neki tetszőt. Zárójelben jegyzem meg, hogy nagy adag szerencse is kell a kereséshez, és persze türelem. Ne akarjuk két nap alatt letudni a vásárlást.

A „János, ön milyet venne ennyiből?” kérdésre megtudtuk, hogy „a 2000-es évek elejéről egy láncos, 1.4-1.6 szívó benzines japánt” venne.

– Erre lehet, hogy nem is kell egymilka! Ráadásul nincs benne kettőstömegű lendkerék, turbó és közvetlen befecskendezés sem, ami csak szervizköltség.

– Juhász-Léhi István-

Néhány típus 1 millióért:

Volkswagen Passat Variant 1.9tdi (diesel), 2001-es

Volkswagen Bora (diesel), 2000

Mercedes E 320 (benzines), 1996

Skoda Octavia (benzines), 2004

BMW 316i Coupe (benzines), 1998

Opel Vivaro (diesel), 2005

Renault Megane 1.4 16v Grandtour (benzines) 2005

(Az autókat az eszakauto.hu oldalon találtuk, és nem jeleztük többek között azok felszereltségét. Ha véleménye van, írja meg, küldje el nekünk ismert címeinken e-mail-ban, levélben és az Észak-Magyarország Facebook-oldalán.)

7 tényező, ami meghatározza egy használt autó árát A használt autók árának meghatározásáról epikus hosszúságú műveket lehetne írni és még így is csupán a felszínt kapargatnánk a témában. Azonban vannak bizonyos tényezők, amelyek jó kiindulási pontot jelenthetnek az autó valós értékének megállapításában. A carsontheweb.com aukciós portál tanácsaival ... Tovább a cikkhez

Biztos van benne légzsák? Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - A használt autók egy része szakszerűtlen helyreállítás után kerül az új tulajdonoshoz. Több százezer magyar autóból hiányozhatnak a légzsákok és az azokat kiegészítő legfontosabb közlekedésbiztonsági, utast védő berendezések. A helyzetet csak rontja, hogy akár tov... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA