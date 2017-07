A 19. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét – Csaknem ezren futottak Tiszaújváros centrumában

A Hotel Civis Phőnix melletti rajtnál a pár hónapos, szüleik által babakocsiban tolt kicsinyektől kezdve a szép korúakig valamennyi korosztály képviseltette magát. A nap névadó támogatója, az Inno-Comp Kft. munkatársai közül – élükön Torma Péter ügyvezető igazgatóval – jó néhányan futócipőt húztak és teljesítették a 2 km-es távot Tiszaújváros centrumában. Az összetartozást, a lojalitást szimbolizálandóan, a célba érkezést követően elkészülhetett a közös, nagy csapatkép is, melyen igazán jól mutattak együtt az egyen-mezes Inno-Composok.

A rendező Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói mellett kosarasok, mint például mind a négy Benőcs-fiú, Tibor az apa, valamint Zoltán, Viktor, és Dávid fiai sem voltak restek egy kis kocogásra. Mint, ahogy a hosszú évek óta a fővárosban dolgozó, a Nagyhétre hazalátogató, annak idején Tiszaújvárosnak világ- és Európa-bajnoki címeket hozó klasszis kajakos, Szonda Kornélia sem a lelátóról figyelte a történéseket, hanem jó példát mutatva fiataloknak és időseknek egyaránt, ő maga is beállt a mezőnybe. Ott voltak a pályán „Számít,hogy itt vagy!” mottóval feliratozott pólójukban a főtámogató MOL Petrolkémia Zrt. dolgozói is, akik teljesítésükért – a nagyhetes tombolaszelvény mellé – átvehettek egy külön szelvényt is, mellyel további nyereményekben reménykedhetnek.

A napot a Paddy and the Rats nagyszínpados koncertje zárta.

Megérkeztek az „első fecskék”

A Nagyhét utolsó két napján rendezendő 21. ITU Triatlon Világkupa és a 12. ETU Triatlon Junior Európa-kupa résztvevői közül a mai napon megérkeztek az „első fecskék”. Az olaszok csapatának legnagyobb neve a kiválóan úszó, legalább úgy kerékpározó és a futásban sem gyenge Alessandro Fabian, aki többször állt már világkupa és Európa-kupa dobogón, hazája mix-váltójának tagjaként kontinens bajnoknak is vallhatja magát, 2014-ben Tiszaújvárosban ötödikként végzett, a tavalyi riói olimpián pedig a 14. helyre rangsorolták.

Elfoglalták szálláshelyüket a portugálok juniorjai is, akik minden bizonnyal ott lesznek versenyük legjobbjai között.

A Nagyhét keddi, T-Forex napja 10 órakor a Magyar Vöröskereszt véradásával indul. A napi sport programot a 18 órakor megrendezendő kerékpározás jelenti. A Hotel Civis Phőnix melletti nagyparkolóból először az óvodások lódulnak neki a 250 méteres mini táv teljesítésére , majd a többiek kezdhetik meg az 5 km-t a hétvégi nemzetközi versenyek pályáján. A kikapcsolódásról 18.30-tól, a KreAktív színpadon a JAM (Republic Cover Band) gondoskodik, majd este 8-kor, a nagyszínpadon jöhet a Kelemen Kabátban.

