A 15. BMW- és az 5. MINI-szalon Miskolcon

„Történelmi pillanat ez a mi életünkben, hiszen a Miskolc Autóháznál eltöltött 8 év munkájával alapoztuk meg, hogy bejelenthetjük egy BMW- és MINI-márkakereskedés és -szerviz megnyitását Miskolcon. Büszkén mondhatom, hogy Magyarországon egyedül mi képviselünk két prémium márkát, és reményeink szerint az elmúlt években szerzett tapasztalat hozzájárul ahhoz, hogy ügyfeleink maximális megelégedésére dolgozzunk” – mondta a csütörtöki megnyitón Sándor Attila, a Miskolc Motors ügyvezető igazgatója. Hozzátette: a megnyitó alkalmával is szeretne köszönetet mondani Miskolc vezetésének, amiért hozzájárultak a névhasználathoz.

A legmagasabb színvonalon

Elmondta: a város 26-os kivezető szakaszán közel félmilliárd forintos beruházást valósítottak meg, egyben 20 új munkahelyet teremtettek. S mivel a cégcsoport a sport és a művészet lelkes mecénása, a megnyitó arra is alkalmat nyújtott, hogy bejelentsék: hosszú távú megállapodást kötöttek a Miskolci Nemzeti Színház támogatására, valamint a Cinefest autóspartnerei lettek a BMW-vel.

Szabó Gergely cégvezető hozzátette: a közel 6 ezer négyzetméteres saját telephelyen található ingatlanban mintegy 400 négyzetméteres bemutatótermet alakítottak ki, ahol 5 BMW-t és egy MINI-t tudnak bemutatni. Mögötte található a szerviz és a kiszolgálórészleg.

– Teljes körű szervizszolgáltatást nyújtunk ügyfeleinknek, amit a cégcsoporton belüli másik telephellyel közösen látunk el. A cél a legmagasabb színvonalú kiszolgálás, amihez igyekeztünk megtalálni a legjobb csapatot – hangsúlyozta a cégvezető.

A legjobbkor nyitottak

Massimiliano Di Silvestre, a BMW Magyarország ügyvezető igazgatója örömmel jelentette be, hogy a BMW márka 10 év után visszatért Miskolcra és a régióba, míg a MINI elsőként nyitja meg kapuját a városban.

– Az elmúlt években a BMW rendkívül nagyot lépett előre mind az értékesítési számokat, mind az ügyfél-elégedettséget tekintve. A MINI pedig egyre népszerűbb Magyarországon. Nagy öröm számomra, hogy Sándor Attilát és csapatát nem csupán egy márkakereskedőként, hanem valódi partnerként köszönthetjük, és egy közös munkát, közös gondolkodást kezdünk Miskolcon. Amikor tavaly novemberben találkoztunk, az első benyomásunk is az volt, hogy egy elkötelezett, lelkes csapattaggá válhattok, és az elmúlt időben be is bizonyítottátok ezt – fordult Sándor Attila felé.

Mint mondta, ez a csodálatos márkakereskedés Magyarország 15. BMW- és az 5. MINI-­márkakereskedése.

– A legjobbkor, a legideálisabb pillanatban tér vissza a BMW Miskolcra, hiszen az elmúlt években elképesztő modelloffenzívát élt meg a vállalat, számos újdonságot mutattunk be idén, és még jó néhány modell érkezik az év végééig. Többek között az X5-ös, amitől jelentős sikereket várunk. Reményeink szerint 2018-ban is rekordértékesítést érünk el, amihez nagy szerep hárul a Miskolc Motorsra is – hangsúlyozta.

