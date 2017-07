A 14. századi hídpilléreket keresik Diósgyőrben

Áprilisban kezdték a Diósgyőri vár vár­árkában a régészeti kutatást a Herman Ottó Múzeum régészei, ugyanis a várfejlesztés következő ütemeként szeretnék a várárkot feltölteni vízzel, mint ahogy az egykor volt a középkorban. Jelenleg a vár északkeleti oldalán folynak kutatások: a napokban a legkorábbi Diósgyőri vár, a Nagy Lajos király építkezése előtti várnak a hídelemeit, hídpilléreit keresik, amelyek a 14. század első feléből valók – tudtuk meg Miskolczi Melinda régésztől.

– Egy új pillér már látszik – mutatta a szakember. – A külső várban pedig van három régebbi pillér beépítve. Ezt vélhetően a Mátyás-kori építkezések, átépítések során óvták meg, foglalták bele a mostani külső várfalba. A ’60-as években Czeglédy Ilona folytatott itt kutatásokat, és rögzítette is, hogy egy további pillér megvan a várárokban. Ezt mi most kibontottuk, és úgy néz ki, hogy jön egy másik is.

Van, hogy kapavágás nélkül

Számítanak-e szenzációs leletekre? – szegeztem a laikus kérdést a régésznek.

– Eddig az van, amire számítottunk, tudtuk, hogy jönnek a pillérek. Ezeknek a kiterjedése lesz érdekes – mondta Miskolczi Melinda. – Az maradt ránk eddig, amit átépítettek a középkorban, illetve amit a ’70-es években megóvtak. Ezeknek az adataiból lehet kiindulni, de teljes bizonyossággal nem tudjuk megmondani, hogy egy-egy középkori pillér mekkora volt. Most fog kiderülni, a feltáráskor.

Új technikákat, például drónt is bevetettek már, most talajradaros kutatás zajlott a várárok déli területén.

– Ez egy roncsolásmentes régészeti technológia, kapavágás nélkül lehet előzetes képünk például egy fahídról – tette hozzá. – Fémkereső műszert is használunk, sok szép tárgyat köszönhetünk ennek a technikának, hiszen az apró pénzérmék a vizesárok szürke iszapjában szemmel szinte észrevehetetlenek.

A múzeum régészcsapata júliusban befejezi ezt a munkát és augusztusban átköltöznek a Huszár vár területére, ahol szintén lesznek, lehetnek a jövőben a tervek szerint építkezések.

A csapatról

„Vannak olyan kollégák, akik több mint 20 éve dolgoznak ásatáson: ők végzik a munka fizikai dandárját” – tudtuk meg Miskolczi Melindától. „Van egy rajzolónk is: ő abban segíti a munkánkat, hogy a különböző metszett falakat lerajzolja. Ugyanakkor vannak geodéta kollégák is, akiknek az a feladatuk, hogy mindent pontosan rögzítsenek a különböző GPS-ek, mérő­állomások segítségével: mi, milyen mélyen van, mekkora területet ástunk ki. Egy-egy nívósabb tárgy előkerülése esetén ők rögzítik műszerrel a lelet helyét. Egy kollégám pedig 3D-s körbefotózást végez. Mindent a legpontosabban igyekszünk dokumentálni, mert ki tudja, lehet, hogy 50 év múlva ismét ásni fognak a helyen.”

