75. Velencei Filmfesztivál – Újabb, titkokkal teli történet

Vasárnap már a Napszállta képével a címlapon jelent meg a Variety című befolyásos filmes szaklap. Ezzel egyidőben jött a hír, hogy a filmet a tengerentúlon ugyanaz a cég, a Sony Pictures fogja forgalmazni, amely a Saul fiát is eljuttatta az Észak-amerikai mozikba.

A vasárnap esti sajtóvetítésen már egy órával a vetítés megkezdése előtt hatalmas sorok kígyóztak a fesztivál legnagyobb, 1400 férőhelyes vetítőterme, a Sala Darsena előtt, és várakozás közben szinte mindenki csak arról beszélt, hogy sikerül-e Nemes Jeles Lászlónak megismételnie a Saul fia elképesztő sikerét.

Telitalálat

A koncepció a Napszállta esetében is hasonló, egy szereplő, ezúttal egy nő, Leiter Írisz (Jakab Juli) és egy belülről fakadó küldetés, amit a hős ezúttal is igyekszik mindenáron véghez vinni. A helyszín ezúttal az első világháború előtti, az utolsó monarchiás békeidőket élő Budapest pezsgő forgataga. Erdély Mátyás briliáns kameramunkáját dicséri, ahogy ebben a forgatagban közvetlen közelről követi Íriszt, teljesen beszippantva a nézőt a titkokkal teli történetbe, ahogy azt már a Saul fiában is láthattuk. Jakab Juli (Saul fia, VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlanban), aki mellett másfél éves intenzív keresgélés után döntött az Oscar-díjas magyar rendező telitalálat Leiter Írisz szerepére, a történet legnagyobb erénye pedig a titokzatossága és az ebből fakadó feszültség, amit az egész 142 perces játékideje alatt képes fenntartani.

Esélylatolgatásokba nem bocsátkoznék, mivel valóban rendkívül erős a verseny, aminek egy része még hátravan, az viszont biztos, hogy a magyar-francia koprodukcióban készült, a hazai mozikban a szeptember 15-i CineFest-bemutató után szeptember 27-től látható Napszállta minden kétséget kizáróan a 75. velencei filmfesztivál mezőnyének élvonalban van.

Váró Kata Anna, Velence, 2018. szeptember 3.

