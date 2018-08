75. Velencei Filmfesztivál – Túl amerikai

A Kaliforniai álom rendezőjének, Damien Chazelle-nek legújabb filmje a világon az elsőként a holdra lépő Neil Armstrong életét dokumentálja 1961-től, a holdraszállási program meghirdetésétől egészen az 1969-as holdséta utáni dicsőséges hazatéréséig. Vérbeli amerikai mítoszépítés ez a javából, amit a film producere, Steven Spielberg sem csinálhatott volna jobban. Szó esik ugyan az Apolló program áldozatairól, a program elleni tiltakozásról és a Szovjet rakétaprogrammal való, sokak szemében esztelen rivalizálásról a film leginkább Armstrong erőfeszítésének és az őt hajtó személyes tragédiának a krónikrája. Az első űrséta filmes dokumentációjának hitelességével szemben az utóbbi években egyre több kétség fogalmazódott meg, sőt egyesek odáig jutottak, hogy egyáltalán azt is kétségbe vonták, hogy eljutott-e Armstrong és társa, Edwin ‘Buzz’ Aldrin a holdra, minek következtében a legendás űrhajós csillaga is alaposan megfakult, amit Chazelle és munkatársai teljes erőbedobással próbálnak újra fényesre csiszolni. A holdra lépésen lehet vitatkozni, az viszont megkérdőjelezhetetlen, hogy a hazai mozikban október 18-tól látható film ideális fesztiválnyitónak bizonyult. A hőse iránti kellő tiszteletet mutató, az eseményeket meglehető pátosszal kezelő történet lebilincselő látványvilága tökéletesen érvényesült a több mint ezer főt befogadó vetítőteremben, és akkor még az Armstrongot alakító Ryan Gosling személyes varázsáról nem is beszéltem.

Vanessa Redgrave | Fotó: AFP

A fesztivál ünnepélyes megnyitóján adták át az életműdíjat Vanessa Redgrave brit színésznőnek, aki eddig mintegy 140 filmben szerepelt és a 8. x-en túl is ugyanolyan aktív, mint évtizedekkel korábban. Redgrave hosszú pályafutása során ugyanúgy látható volt a londoni színházak deszkáin, ahogy európai művészfilmekben és hollywoodi szuperprodukciókban. Tehetségét a velencei filmfesztivál közönsége is többször megcsodálhatta már. A színésznő olaszországi népszerűségét növeli, hogy régóta az olasz színész, Franco Nero társa, akivel 2006-ban össze is házasodtak.

Váró Kata Anna, Velence 2018, augusztus 29.

