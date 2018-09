75. Velencei FIlmfesztivál – Popsztárból színésznő, színésznőből popsztár

Épp akkor értem az újságírók számára fenntartott felsőszint impozáns belmagasságú termébe, amikor a feketébe öltözött Portman és a Vox Lux stábja épp elhagyták a sajtótájékoztatót, és mire írni kezdtem, a kivetítőn már a fotózásukat látom, ami egyébként a hátunk mögötti teremben zajlik, így ilyenkor a sajtószoba morajlását a fotósok hangoskodása nyomja el, akik elsősorban Natalie nevét kiabálva próbálják magukra vonni a színésznő figyelmét.

Felveszi a versenyt

A Portman által alakított popsztár karrierje egy iskolai lövöldözés túlélőjeként indul, illetve az áldozatok tiszteletére rendezett megemlékezésen előadott dala az, ami elindítja a pályáján, melyet a lövöldözések és terrorcselekmények éppúgy végigkísérnek, ahogy testvérével (Stacy Martin) való rivalizálása és menedzserével (Jude Law), valamint tinédzser lányával (Raffey Cassidy) való konfliktusokkal teli viszonya.

Portman láthatóan lubickol az örökké turnézó, a lesifotósok kameráinak és az újságírók kérdéseinek állandó kereszttüzében élő alkoholista és drogos popbálvány szerepében. Csillogó ruhában, erős színpadi sminkben előadott énekes-táncos számai simán felveszik a versenyt sok, a 2000-res években indult popcsillag műsorával, de ebben ki is merül a film letöbb erénye. Úgy látszik, Portmannek Velence az a hely, ahol mindig új oldaláról mutatkozhat be. Itt debütált a vásznon balerinaként a Fekete hattyúban, amiért Oscar-díjat kapott, és aminek ugyanúgy a férje, Benjamin Millepied volt a koreográfusa, ahogy a Vox Lux táncbetéteinek is. Velence adott otthon a színésznő első rendezésének, az Eve című rövidfilmnek is, amiben a legendás Lauren Bacall és Ben Gazzara alakították a főszerepet, és amit 2008-ban volt szerencsém itt a filmfesztiválon, Portman jelenlétében megtekinteni.

Váró Kata Anna, Velence, 2018. szeptember 4.

75. Velencei Filmfesztivál - Újabb, titkokkal teli történet Miskolc, Velence - Rejtélyes, lebilincselő és erős alkotás a magyar versenyfilm, a Napszállta. Vasárnap már a Napszállta képével a címlapon jelent meg a Variety című befolyásos filmes szaklap. Ezzel egyidőben jött a hír, hogy a filmet a tengerentúlon ugyanaz a cég, a Sony Pictures fogja forgalma... Tovább a cikkhez

75. Velencei Filmfesztivál - Az első hétvégén túl Miskolc, Velence - A hétvégi időjárás nem kedvezett a fesztiválozóknak, de Lady Gaga és Bradley Cooper duettje a Csillag születikben a kritikusokat és a közönséget is egyaránt felvillanyozta. Várható volt, hogy megosztóbb lesz majd Dario Argento 1977-es kult-horrorjának, a Sóhajoknak (Suspiria) a... Tovább a cikkhez

Fotók: 75. Velencei Filmfesztivál - Filmes ragyogás Miskolc, Velence - Velence bármikor csodálatos, de most a fesztivál is növeli az olasz város vonz­erejét. A szeptember 8-án záruló 75. Velencei Filmfesztivál Arany Oroszlán-életműdíját Vanessa Redgrave brit színésznő vehette át. Szemmel láthatóan meghatotta a megnyitón kapott elismerés. A... Tovább a cikkhez

75. Velencei Filmfesztivál - Lady Gaga és vihar Velencében Miskolc, Velence - Péntek estére időzítette a fesztivál az egyik legjobban várt versenyen kívüli filmjének, a Csillag születiknek a bemutatóját. A több feldolgozást is megért szerelmi történet a karrierje csúcsán járó sztárról és az általa felfedezett fiatal énekesnőről most Bradley Cooper és Lad... Tovább a cikkhez

75. Velencei Filmfesztivál - Magyarok Velencében Miskolc, Velence - A magyar filmek és filmesek bemutatkozására is jó alkalmat teremt az idei filmfesztivál. A magyar felmenőkkel bíró angol színésznő, Rachel Weisz előrehaladott terhessége miatt nem kísérte el az eddigi egyik nagy közöségkedvenc, A kedvencet a velencei filmfesztiválra, a magyar é... Tovább a cikkhez

75. Velencei Filmfesztivál - Megnyitó előtt és után Miskolc, Velence - Az Excelsior Hotel termei és impozáns terasza számos interjú és parti helyszínét adják a fesztivál alatt. A megnyitó előtt is hangyabolyként zsongott a luxusszálló, ahol egymást érték a fotózások és az zártkörű fogadások. Bent a vakuk villogtak, kint a napfény, a sminkesek egy ... Tovább a cikkhez

75. Velencei Filmfesztivál - Túl amerikai Velence - „Molto americano”, azaz „túl amerikai”, lehetett hallani lépten-nyomon Az első ember című nyitófilm sajtóvetítése után. A Kaliforniai álom rendezőjének, Damien Chazelle-nek legújabb filmje a világon az elsőként a holdra lépő Neil Armstrong életét dokumentálja 1961-től, a holdraszállási ... Tovább a cikkhez

75. Velencei Filmfesztivál - A Napszállta Arany Oroszlán-esélyes Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - Nemes Jeles László ismét a legnagyobbak között versenyez; de bemutatkozik Szőcs Petra alkotása is. Már az idei cannes-i versenyprogram kihirdetésekor látható volt, hogy a határidő miatt a programból kimaradó filmek erős versenyt hoznak a velencei Mustrán. Azt visz... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA