75. Velencei Filmfesztivál – Lady Gaga és vihar Velencében

A több feldolgozást is megért szerelmi történet a karrierje csúcsán járó sztárról és az általa felfedezett fiatal énekesnőről most Bradley Cooper és Lady Gaga tolmácsolásában került a vászonra. Lady Gagának olyan elődjei voltak ebben a szerepben, mint Judy Garland vagy Barbra Streisand, de úgy tűnik az extravagáns öltözékeiről és klipjeiről híres énekesnőt ez nem rettentette el, és a lehető legnagyobb természetességgel, smink nélkül, barna hajjal tündököl a vásznon. Nemcsak nagy elődjeihez méltó az alakítása, de Cooperrel, aki ezúttal a rendező szerepét is magára vállalta, is remekül kiegészítik egymást. Az eredmény éppen olyan lenyűgöző, rengeteg fülbemászó zenével tálalt moziélmény, mint amilyen Lady Gaga megjelenése volt a sajtótájékoztatón és az esti bemutatón. Pár évvel ezelőtt Madonna keltett ekkora hisztériát a fesztiválon, ám neki sem a filmjével, sem a sajtótájékoztatón adott válaszaival nem sikerült ennyire az ujja köré csavarni a kritikusokat és zsurnalisztákat, mint fiatalabb pályatársnőjének.

Lady Gaga érkezésével a vihar is lecsapott a fesztiválra, de ez nem tartotta vissza a bemutató előtt autogramra és közös fotóra várakozó hatalmas tömeget, ahogy a Mike Leigh versenyfilmjének, a Peterloonak a sajtóvetítésére sorbanálló sajtósokat sem. Mike Leigh a brit film egyik nagy öregjének számít, aki mindig is a társadalmi problémák iránti elkötelezettségéről volt híres. A régebben kifejezetten kortárs kérdésekre koncentráló rendező érdeklődése az utóbbi időben a kosztümös filmek felé fordult. A Peterloo a több mint egy tucat ember halálát és több száz sebesültet követelő incidenshez vezető utat járja végig. Mike Leigh fontosnak tartotta, hogy híven rekonstruálja, mi is vezetett az 1819. augusztus 16-i véres eseményekhez, ami azonban alaposan kikezdte az esti sajtóvetítés nézőinek türelmét, így a korhű dokumentáció és a festői képek ellenére nagyon sokan otthagyták a két és fél órás alkotást. Akik viszont maradtak a végéig, és a Sala Grande, illetve az Excelsior Hotel felé vették az útjukat láthatták, amint a Csillag születiken összesereglett hírességek sorra hagyják el a termet a bemutató után, hogy az azt követő partin folytassák az estét. Alighogy kiürült a terem, már meg is kezdődött a bevonulás a Coen testvérek remekbeszabott westernjére, a The Ballad of Buster Scruggsra, ami aztán nemcsak felemlegette, de alaposan ki is csavarta az amerikai westernek összes kliséjét.

Váró Kata Anna, Velence, 2018. szeptember 1.



75. Velencei Filmfesztivál - Magyarok Velencében Miskolc, Velence - A magyar filmek és filmesek bemutatkozására is jó alkalmat teremt az idei filmfesztivál. A magyar felmenőkkel bíró angol színésznő, Rachel Weisz előrehaladott terhessége miatt nem kísérte el az eddigi egyik nagy közöségkedvenc, A kedvencet a velencei filmfesztiválra, a magyar é... Tovább a cikkhez

75. Velencei Filmfesztivál - Megnyitó előtt és után Miskolc, Velence - Az Excelsior Hotel termei és impozáns terasza számos interjú és parti helyszínét adják a fesztivál alatt. A megnyitó előtt is hangyabolyként zsongott a luxusszálló, ahol egymást érték a fotózások és az zártkörű fogadások. Bent a vakuk villogtak, kint a napfény, a sminkesek egy ... Tovább a cikkhez

75. Velencei Filmfesztivál - Túl amerikai Velence - „Molto americano”, azaz „túl amerikai”, lehetett hallani lépten-nyomon Az első ember című nyitófilm sajtóvetítése után. A Kaliforniai álom rendezőjének, Damien Chazelle-nek legújabb filmje a világon az elsőként a holdra lépő Neil Armstrong életét dokumentálja 1961-től, a holdraszállási ... Tovább a cikkhez

75. Velencei Filmfesztivál - A Napszállta Arany Oroszlán-esélyes Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - Nemes Jeles László ismét a legnagyobbak között versenyez; de bemutatkozik Szőcs Petra alkotása is. Már az idei cannes-i versenyprogram kihirdetésekor látható volt, hogy a határidő miatt a programból kimaradó filmek erős versenyt hoznak a velencei Mustrán. Azt visz... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA