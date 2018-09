75. Velencei Filmfesztivál – Festősorsok Velencében

A tragikus sorsú, életében soha el nem ismert festő, Vincent van Gogh életét, különösképpen utolsó éveit és testvéréhez, Theóhoz fűződő viszonyát már többször filmre vitték, a legismertebb talán az 1956-ban készült, A nap szerelmese, Kirk Douglas főszereplésével. Julian Schnabel At Eternity’s Gate című filmjében Willem Dafoe formálja meg az élete utolsó éveiben járó festőt. Külön érdekessége a filmnek, hogy van Gogh szemével igyekszik láttatni a körülötte lévő világot, ahogy a festő belső világát is, éppen ezért nemegyszer fekete vászonra vált a kép, így jelezve van Gogh fokozatosan elhatalmasodó elmezavarában jelentkező azon pillanatokat, amelyek teljesen kiestek számára. Tudva, hogy van Gogh képei a világ legdrágább festményei között vannak, nem egy közülük 100 millió dollár fölötti összegért kelt el különös fénybe helyezi azt, az elmegyógyintézet vezetésével megbízott pap (Mads Mikkelsen) és van Gogh között zajló párbeszédet, amelyben a pap a tehetségtelenségével próbálja szembesíteni a festőt, azzal érvelve, hogy annak a 75 képnek, amit a festő a 80 napos bezárás alatt festett semmi köze nincs a művészethez.

Florian Henckel von Donnersmarck német rendezőnek nemcsak a neve rekord hosszúságú, de filmje, a Werk ohne Autor (Never Look Away) is különösen hosszúra sikeredett a maga 188 percével. A fasizálódó Németországban induló, több évtizedet felölelő történet főhőse egy festő, aki a változó politikai trendek és családi tragédiák közepette keresi az útját. A film jó ellenpéldája Nemes Jeles László Napszálltájának. Míg Nemes Jeles felrúgja a kosztümös műfaj konvencióit, a szintén Oscar-díjas von Donnersmarck filmje konvencionális eszközökkel dolgozó, nagyszabású történelmi tabló, a náci múlt kegyetlen hagyatékáról és az azt követő szocializmusról az NDK-ban, ami láthatóan nagy sikert aratott a sajtóvetítésen. A Tom Schilling által megformált fiktív művész alakjában és festményeiben felsejlik Gerhard Richter 20. századi német festőművész élete és munkássága.

Váró Kata Anna, Velence, 2018. szeptember 5.

