71. cannes-i filmfesztivál – Új időpontban, új játékszabályok szerint

Évtizedek óta bevett gyakorlat volt, hogy a sajtó képviselői, elsősorban a napilapok leadási határideje miatt, már a gálavetítések előtt láthatták a versenyfilmeket, így aztán nem sokkal a díszbemutató után olvasni is lehetett az első recenziókat. Az online sajtóban, a blogokban és a közösségi médiában megjelenő visszhangok azonban nem tartották tiszteletbe a recenziókra vonatkozó embargót, minek köszönhetően a fesztivál vezetősége radikális lépésre szánta el magát: megszüntette a versenyfilmek előrehozott sajtóbemutatóját. Korábbi években ilyenkor már a nyitófilmről tájékozódhattak az olvasók, idén viszont az új szabályok szerint csak az esti ünnepélyes megnyitóval egybekötött premier után számolhatok be a Penélope Cruz és Javier Bardem főszereplésével készült, Everybody Knows/Todos lo saben című filmről, amit az iráni származású Asghar Farhadi rendezett.

A fesztivál hivatalos versenyprogramjának áprilisi kihirdetése előtt már több filmes szaklap is a szóba jöhető versenyfilmeket latolgatta, és nem volt olyan fórum, ahol ne szerepelt volna Nemes Jeles László legújabb alkotása, a Sunset is a Cannes-ba várt filmek sorában. Az Oscar-díjas magyar rendező filmje feltételezhetően nem készült el időben, azért nem került be az idei, 21 filmből álló, több tekintetben is merésznek mondható válogatásba, amelynek sorsáról a Cate Blanchett vezette zsűri dönt majd. Cannes-ban hazánkat idén Szilágyi Zsófia Egy nap című első, a Magyar Nemzeti Filmalap Inkubátor Programjának keretében fejlesztett nagyjátékfilmje képviseli majd a Kritikusok Kéthete elnevezésű parallel szekció versenyprogramjában.

Versenyen kívül látható majd többek között a legújabb Star Wars-film, a Solo: Egy Star Wars-történet és a 2011-ben egy botrányos sajtótájékoztató következtében kitiltott rendező, Lars von Trier egy sorozatgyilkosról szóló története, A ház, amit Jack épített.

Az új időpont és a megváltozott sajtóvetítési rend mellett továbbra is változatlan a napsütés, az azúrkék tenger látványa, a lázas készülődés és a szigorú biztonsági intézkedések, hogy minden adott legyen egy újabb emlékezetes, több mint 20 000 szakmabelit és érdeklődőt vonzó esemény zavartalan lebonyolításához, amiről körülbelül 4000 sajtómunkatárs tudósít világszerte.

Cannes a művészfilmek és kasszasikerek bemutatói mellett elsősorban a csillogásról szól. A fesztivál egyik fő szponzorának minősülő fodrászszalon például 300, kizárólag a sztárok frizurájáért felelős fodrásszal készül az idei eseményre.

– Váró Kata Anna –

Cannes, 2018. május 8.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA