71. cannes-i filmfesztivál – Nyolcvankét nő a nőkért

Várható volt, hogy a #MeToo alaposan rányomja bélyegét az idei cannes-i filmfesztiválra. Már a zsűri összeállításánál is kínosan ügyeltek a nemek egyenlőségére, amit a zsűrielnök, Cate Blanchett 5–4 arányban billent a nők javára. Szombaton 82 nő vonult fel a palota lépcsőin a női alkotókért. Hogy miért épp 82?! Nos azért, mert pont ennyi rendezőnő alkotását mutatták be eddig a fesztiválon annak 1942-es indulása óta, ami elenyésző az 1866, szintén itt bemutatott férfi alkotóhoz képest. A szombati, alig félórás megmozdulást Agnès Varda francia rendezőnő és Cate Blanchett vezette, de a zsűri többi női tagja és számos ismert színésznő és rendezőnő is csatlakozott hozzájuk, hogy megmutassák, mennyire esedékes már a változás a filmiparban.

Az idei három női versenyfilmből Eva Husson Les Filles du soleil/Girls of the Sun című alkotását láthattuk először egy csapat kurd harcosnőről. A valós eseményeken alapuló film témája rendkívül fontos, de a megvalósítás elmarad a versenyfilmektől megszokott színvonaltól.

Jafar Panahi iráni filmrendező Se rokh/3 Faces című filmjében az ismert színésznő Behnaz Jafari és a rendező együtt kerekednek fel, hogy megkeressenek egy eltűnt, feltételezhetően öngyilkosságot elkövetett lányt. A 2010-ben kormányellenes propaganda terjesztése miatt börtönre ítélt rendező ítéletét később házi őrizetre enyhítette a bíróság, de ez nem változtatott azon, hogy Panahi idén sem kísérhette el filmjét a Croisette-re, helyét egy üres szék jelezte a sajtókonferencián.

– Váró Kata Anna –

Cannes, 2018. május 13.

