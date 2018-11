670 millió tüzelőtámogatásra

A Belügyminisztérium által meghirdetett szociálistüzelőanyag-pályázaton 2320 önkormányzat nyert az országban, nekik február 15-ig kell kiszállítaniuk a tüzelőanyagot az emberekhez.

Az otthon melegéhez 670 millió segítség jön

Idén is megyénkben van a legnagyobb arányú és számú érintett települése a Belügyminisztérium szociális tüzelőanyag-támogatási pályázatának: 299 település szerepel a minisztérium által közzétett nyertesek listáján, ami túlszárnyalta a tavalyit – akkor 286 volt.

Ezzel az összesen majd négymilliárd forintos keretösszegből megyénkbe 670 millió forint érkezik. Az elbírálásnál előnyben részesítették a pályázatokat, amelyek 25 köbméter tűzifánál vagy 100 mázsa barnakőszénnél kevesebbet igényeltek. Az ennél nagyobb igényeknél figyelembe vették a támogatás nagyságánál a közfoglalkoztatottak és idősek arányát, de minden pályázó kapott pénzt. A BM által készített összefoglaló szerint idén valamivel több pályázat érkezett mint tavaly, 2320 önkormányzat pályázott, az igényelt támogatás 5,5 milliárd forint volt.

8490 erdei köbméter

Kemény lombos tűzifa vásárlására 2 045 önkormányzat nyert el támogatást 3,4 milliárd forint értékben, lágy lombos tűzifa vásárlására pedig 33 önkormányzat közel 86 millió forintot. A nyertes önkormányzatoknak a tűzifát a kormányhivatalok erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól kell megvásárolniuk. Barnakőszén vásárlására 242 önkormányzat nyert el 470 millió forintot. Erre azokon a területeken lehetett pályázni, ahol problémás a tűzifa beszerzése, viszont kis távolságból beszerezhető a szén. A támogatásból 189 ezer erdei köbméter kemény lombos tűzifát, 8 490 erdei köbméter lágy lombos tűzifát és 165 ezer mázsa barnakőszenet vásárolhatnak az önkormányzatok.

Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára felidézte: a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag-vásárlásához a költségvetés hárommilliárd forint támogatást biztosított, azonban a minisztériumi, fejezeten belüli átcsoportosítás eredményeként négymilliárd forint áll rendelkezésre a programra. A program 2011-ben 800 millió forintos keret­összeggel indult. A támogatásra ötezer lakosúnál kisebb települések pályázhatnak, mert ezeken a településeken jellemzően több az idős lakos, és a települések saját bevétele is kisebb az átlagosnál.

Az államtitkár elmondta: az elmúlt évek tapasztalata az, hogy évente 180 ezer család jut támogatáshoz e pályázat keretében. Az önkormányzatoknak saját rendeletben kell szabályozniuk, hogy a tüzelőanyagot milyen módon osztják szét. A tűzifát, illetve szenet legkésőbb február 15-éig kell kiszállítani – tette hozzá. Pogácsás Tibor megjegyezte: a pályázatok elbírálásáról szóló döntés hamar megszületett, így még a tél beállta előtt lehetőségük van az önkormányzatoknak a tűzifa megvásárlására és kiszállítására.

Akár tízmillió felett

A támogatásra ötezer lakosúnál kisebb települések pályázhattak. Az elbírálásnál előnyben részesítették azokat, akik 25 köbméternél kevesebbet igényeltek. Akik nagyobb mennyiségre pályáztak, egy viszonyszám alapján részesültek a keretből. Ezt a képletet a helyben élő közfoglalkoztatottak, illetve aktív korúak száma alapján határozták meg.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is megyénkben van a legnagyobb arányú és számú érintett települése a pályázatnak: 299 település szerepel a minisztérium által közzétett nyertesek listáján. Ezzel az összesen majd négymilliárd forintos keretösszegből megyénkbe 670 millió forint érkezik.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a legkisebb támogatást az alacsony lélekszámú települések könyvelhetik el, így Nyésta és Tornakápolna 152 400 forintja van a sor végén, éppen csak eléri a 300 ezret Becskeháza összege, és 300 ezer feletti támogatáshoz juthat Felsőberecki, Gagyapáti, Irota és Varbóc is például. A lista másik végén a legmagasabb támogatási összeggel Forró büszkélkedhet, ők 10 766 millióból vásárolhatnak téli tüzelőt a lakosaiknak. Kilencmillió feletti összeget nyert el Prügy és Szendrőlád, illetve nyolcmillió felettit Abaújszántó, Borsodnádasd, Gönc és Karcsa.

A támogatás már a korábbi években is sokat jelentett megyénk településeinek, az önkormányzatok a maguk részét is hozzátéve igyekeztek a lehető legnagyobb mennyiségű tűzifával segíteni a lakosságot. Egy-egy család köbméterenként húszezer forint körüli összeget tud megtakarítani a támogatásként kapott tüzelővel, amely jelentős összeg, főleg a legrászorultabbak esetén.

A Belügyminisztérium évről évre egyeztet az állami erdőgazdaságokkal annak érdekében, hogy rendelkezésre álljon a megfelelő mennyiségű tűzifa. Ugyanakkor az önkormányzatok a keretből más, nem állami szolgáltatóktól is vásárolhatnak.

Fa van bőven

Tavaly télen ugyan volt fenn­akadás a tűzifaellátásban megyénkben, ahogy arról lapunk is beszámolt – a probléma azonban akkor sem érintette a szociálistüzelőanyag-programot. Ahogy két hete pedig megírtuk, most nincs probléma a tüzelnivaló beszerzésével, bőven van kínálat annak ellenére is, hogy a törvénymódosításnak és szigorításnak köszönhetően szinte teljesen eltűntek a „platóról áruló” zugárusok.

Horváth Imre

