60. nyílt nap az Állategészségügyi Telepen – Örökbefogadás, sétáltatás, simogatás, és továbbra is névadás

Görcsösné Szegedy Eszter, a Miskolci Állategészségügyi Telep telepvezetője az alábbiakról tájékoztatta a Borsod Online-t:

– Az 60. nyílt napon is sétára indulhatnak állatainkkal látogatóink, és ha egy-egy kutyus megtetszik és gondoskodni kívánnak róla, akkor most is örökbe fogadhatják. Minden kutyánkról elmondható: aranyos, kedves, okos és csak úgy adjuk oda új gazdájának, ha megtörtént az orvosi vizsgálata és egészséges. A telepünkre bekerült minden állatot féregtelenítünk. Hat hónapnál fiatalabb kölyköket mikrochippel és legtöbb esetben parvo elleni védőoltással, a növendék, valamint felnőtt ebeket veszettség elleni oltással és mikrochippel látjuk el.

Állataink a látogatói szeretettől nagyon sokat fejlődnek. Rendkívüli örömet és hálát mutatnak minden egyes sétanapon. A simogatás, sétáltatás a legnagyobb ajándék állataink számára.

Jelenleg 74 kutya és 12 macska részére keresünk hűséges gazdát. Az elmúlt két hétben 22 kutyánk és 7 macskánk került gazdához vagy állatmenhelyre, más befogadó szervekhez.”

Továbbra is szívesen fogadunk adományként használt edényeket az állataink etetéséhez, takarót, szőnyeget az ólak kibéleléséhez, főként kölyök állataink számára. Köszönjük a telepen elhelyezett állatok számára eddig felajánlott adományokat – száraztápot, csontos húst, baromfihúst, kutya szalámit, rizst, takarókat, etetőedényeket, szőnyegeket, tárgyi eszközöket – és a segítő közreműködést.

Várunk minden kedves ismerős és ismeretlen állatbarátot, hogy továbbra is együtt segíthessünk!

A gazdira váró állatainkat megtekintheti honlapunkon, és keresse fel Facebook oldalunkat is.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA