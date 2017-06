6. Maratoni Hétvége: Az esőt is legyőzték a Bükkben

Szombaton a terepfutók a 25. Bükki Hegyi Maraton-Kisgyörgy Ádám Emlékversenyen, vasárnap a terepkerékpárosok a VI. Kondenzgyík Maratonon mérhették össze tudásukat a brit, norvég, román, szlovák, ukrán sportolók által nemzetközivé avatott mezőnyökben. A szombati jubileumi futóverseny első rajtja előtt a Csanyik-völgy Királyasztalon kijelölt versenyközpontban felavatták Kisgyörgy Ádámnak, a rendező Marathon Club alapító elnökének, a Bükki Hegyi Maraton elindítójának emléktábláját, melynél dr. Kiss János, a főtámogató, Miskolc alpolgármestere és Katona Ferenc önkormányzati képviselő, a szervező bizottság elnöke helyezett el koszorút. Az ezúttal is király-etapot jelentő maratoni távon nem született meglepetés, a már többször is az első helyen végző miskolci Karlowits-Juhász Tamás (Bükki Műhely) érkezett be elsőként a célba.

– Idén is sok ismerőssel, baráttal találkoztam a pályán, ami jó érzéssel töltött el – mondta a célba érkezés után Karlowits-Juhász Tamás. – Az pedig, hogy körről körre visszatértünk az erdei stadionba, ahol a családom is szurkolt nekem, mindig megújuló energiát adott a folytatáshoz.

Kicsik és nagyok

A vasárnapi terepkerékpáros verseny résztvevői szintén bizonyságát adták annak, hogy kemény fából faragták őket. A leghosszabb távon a gödöllői Szalay Péter bírta a legjobban a megpróbáltatásokat, aki mindössze két és fél perccel előzte meg a másodikként érkező zuglói Földi Bencét. A házigazdák ezúttal sem hagyták el a méltán népszerű utánpótlás-futamokat, melyeken a kicsik is profi lelkesedéssel tekerték végig távjukat.

Nagy András, a terepkerékpáros verseny főszervezője mondta:

– Pár embert ugyan elriasztott a szeszélyes időjárás, de az a 300 bringás, ovistól a nyugdíjasig, aki eljött hozzánk, jól érezte magát a családias hangulatú eseményünkön.

Extra kategória

A szombaton a maratoni távot (42,2 km) teljesítők és vasárnap legalább 56 km-t kerékpározók számára kiírt külön versenyben, a Double Finish­er Extra kategóriában Büki Ádám (Bükki Műhely-Miskolci Honvéd) bizonyult a legjobbnak, megelőzve a korábbi kétszeres győztes Biriki Attilát (team 3K) és Dzúró Zoltánt.

6. Maratoni Hétvége, Csanyik-völgy: a tények

25. Bükki Hegyi Maraton

Decathlon 3,5 km, férfi abszolút: 1. Kovács Soma (MVSI) 11:28, 2. Varga Dávid (MVSI) 12:01, 3. Vincze Ákos (Fergeteg Triatlon SE) 12:25. Női abszolút: 1. Füzér Zsuzsanna (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 13:54, 2. Bán Lilla (Tiszaújvárosi TK) 14:46, 3. Szabolcs Regina (Tiszaújvárosi TK) 14:53.

Sanofi 10,5 km, férfi abszolút: 1. Hankó Dávid (Tiszaújvárosi TK) 42:36 perc, 2. Balogh Bence (Tiszaújvárosi TK) 43:33, 3. Berencsi Ádám (Tiszaújvárosi TK) 49:10. Női abszolút: 1. Szegedi Sára (Tiszaújvárosi TK), 2. Jakab Ilka (Tiszaújvárosi TK) 55:18, 3. Tóth Anna (Tiszaújvárosi TK) 55:54.

Hoka 21 km, férfi abszolút: 1. Szűcs Rajmund 1:43.59, 2. Harsányi Zsolt (Bükki Műhely) 1:44.19, 3. Molnár Csaba (Ózdi Teknőc Futó Club) 1:45.34. Női abszolút: 1. Tinta Tamara (Bükki Műhely) 1:49.11, 2. Nyilas Zsuzsanna 1:50:27, 3. Szabolcsi Fruzsina (Tiszaújvárosi TK) 1:57.25.

Nomád 42,2 km, férfi abszolút: 1. Karlowits-Juhász Tamás (Bükki Műhely) 3:28.32, 2. Büki Ádám (Bükki Műhely-Miskolci Honvéd) 3:29.34, 3. Bacsó Bence 3:38.19. Női abszolút: 1. Szanyi Ágnes (ZSC) 4:06.33. 2. Bakos Rózsa (EHSE) 5:19.00, 3. dr. Lukács Tünde (SAC) 5:29.20.

4×10,5 km, férfiak: 1. Helynekem Dream Team 3:06.09, 2. Vaccsuszirunáj Dream Team 3:25.14, 3. Nomád Terepfutó Suli-Vaccsuszirunáj 3:33:13. 4×10,5 km, nők: 1. Vaccsuszirunáj-Nomád Terepfutó Suli 4:28.45, 2. MIStrail Miskolc Lányok 5:30.32.

VI. Kondenzgyík Maraton

28 km, férfi abszolút: 1. Bálint József 1:19:19, 2. Poter Lörincz (Ózdi KE) 1:19.26, 3. Gubancsik Péter (FEMAT ZKSE) 1:21.48. 28 km, női abszolút: 1. Anna Oltesova (Pro Sport Team KE) 1:40.07, 2. Sejben Anita 1:46.57, 3. dr. Lukács Eszter (Hajdúsági KE) 1:48:31.

28 km, férfi csapat: 1. FEMAT-ZKSE, 2. Ózdi KE, 3. Kemény-Puhányok Team.

56 km, férfi abszolút: 1. Ferents Hubebet (Banzaj RA) 2:29.42, 2. Záray László (Merida Maraton Team CST) 2:30.23, 3. Kanyári Botond (ViniBike MTB) 2:32.41.

56 km, női abszolút: 1. Radiia Kolomiiets (Ghost Team, Ukrajna) 2:50.31, 2. Kiss Mónika (Bike Zone-Gödöllő) 3:13.04.

84 km, férfi abszolút: 1. Szalay Péter (Bike Zone-Gödöllő) 3:46.16, 2. Földi Bence (BVSC-Zugló) 3:49.07, 3. Kiss József (Merida Maraton Team CST) 3:58.16.

A támogatók

A kétnapos rendezvényt támogatták: Nomád Outdoor Sportbolt-hálózat, Hoka, Decathlon-Miskolc, Sanofi, Szerencsejáték Zrt., Borsodi Sörgyár, Chio, XIXO, Magyar Természetjárók Szövetsége, Miskolci Turisztikai Kft., G-Shock, Cycling People, Ethics Sport, Aggteleki Nemzeti Park, Tiszaújvárosi Triatlon Klub.

