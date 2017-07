6 fontos motivációs tényező

Az egyiküknek végre állás és bevétel kell, ez a motivációja, másra nem is tud gondolni, és ez érthető is. A másikuk menekülne a rossz, stresszes munkahelyéről, de hogyan mondja ezt el „nyakkendősen”, diszkréten, és főleg úgy, hogy az állásinterjún egy lelkes embert lássanak. Az álláskeresők többsége meghatározhatatlan közhelyekkel próbálkozik, mint elismerés, megbecsülés, jó hangulat, visszajelzés, bizalom. Ezek szubjektív tényezők, és egy HR-es hiába is bólogat, maga sem tudja, hogy majd az adott szakmai vezető ezeket megadja-e az új kollégának. Sőt, sok esetben maga a szakmai vezető sem tudja, a kezdeti szimpátia is fordulhat mély csalódásba a közös munkában, akár 1 héten belül. Itt is segít, ha konkrét dolgokat mondunk, amiről a cég el tudja dönteni, tudja-e biztosítani.

Belső motivációk

Ezek az álláskereső személyiségéből, vágyaiból, céljaiból erednek. Komoly, felelősségteljes munkára, vágyik, és a „elismerés, megbecsülés, jó hangulat, visszajelzés, bizalom” ezekkel mutatható be igazán.

1. Komplex feladatok

A szakmai tudás elismerése, ha valakire összetett, szerteágazó feladatot bíznak. Itt megmutathatja a kolléga a tudását, a készségeit kihasználhatja, önmegvalósítási lehetőséget kap. Ha ez enyhén stresszes is, a testhezálló feladat miatt inkább egészséges izgalommá válik a munka nehézsége is.

2. Döntési jogkör, döntési szabadság

A jól szervezett cégeknél bizonyos keretek között (pl. egy konkrét összegű költségig) döntéseket mindenki hozhat saját hatáskörben. Ha ez megvan, az önálló munka is biztosított, és a bizalmat is érzi a kolléga: nem kell folyton a főnökéhez rohangálnia olyan kérdésekkel, mint „ezt így csinálhatom?” „erre kaphatok engedélyt?” „ez így megfelelő lesz?” Ez persze a felsőbb vezetőknek is jó: senki sem szeret apró-cseprő ügyekre időt vesztegetni, de ha nem adunk döntési jogot a kollégáknak, azokat belekényszerítjük a folyamatos jóváhagyáskérésbe.

3. Dicséret, a jól végzett munka elismerése, pozitív visszajelzés

Egy komplexebb feladat kiadásakor, akár előre is lehet bónusztervet, jutalmat kikötni a sikeres munka esetére. Ennek duplán jó hatása van: az anyagi megbecsülés mellett a cég azt is jelzi, hogy a jól végzett munka nem marad elismerés nélkül, és ösztönzi is a munkavállalót arra, hogy a teljesítményére különösen figyeljen.

