52. Mecsek Rallye – Hadik András visszajött a mecseki erőpróbán

Miskolci győzelemmel zárult az aszfaltos gyorsasági szakaszokon megrendezett 52. Mecsek Rallye. Az idei magyar bajnokság hetedik futamát bő húsz másodperces különbséggel nyerte meg Hadik András és navigátora, Deák Attila. A mögöttünk hagyott hétvégén a „kékek” a legnagyobb csatát az éves összetettben élen álló Turán Frigyes, Bagaméri László egységgel vívták a Mecsek pályáin. Ebből a külön párharcból ezúttal ők jöttek ki jobban. Hadikék a tizenkét mért szakaszból ötöt nyertek meg, de a kiegyensúlyozott jó teljesítményükre jellemző, hogy negyediknél rosszabb részeredményük egyszer sem volt.

Jó sorozat

Hadik András jó sorozata tehát tovább folytatódott a délvidéken: 2016-ban abszolútban nyert, tavaly másodikként zárt, idén pedig ismét a legtöbb pontot gyűjtve pezsgőzhetett Pécsett. Ráadásul az utolsó szakaszon – Power Stage – megszerzett második helyezéssel plusz két egység került a neve mellé, ami a szezonzáró nyírségi futam előtt ugyancsak fontos volt.

– Óvatosan kezdtük a versenyt, hiszen a szezon közepén sok negatív esemény történt velünk, az újabb hibázás pedig már nem fért volna bele – mondta a futamot követően Hadik András. – A szombati nap folyamán egy-két dolgot elrontottam, a kormányszervónk is elment, de összességében nem volt gond, hiszen bő két másodperces előnyünk volt a vasárnapi folytatásra. Ez viszont nem számottevő különbség, ezért az utolsó négy gyorsaságin is kőkeményen kellett nyomni a gázpedált. Az orfűi körön dőlt el minden, ezen a 22 kilométeres pályán mindkétszer sikerült gyorsan lejönni, így húsz másodperces előnnyel az élen végeztünk. Még úgyis, hogy a végére teljesen elmelegedtek az abroncsaink, de szerencsére így is összejött az első hely. Fontos volt, mert a bajnokságban rég volt sikerélményünk, így viszont a szezonzáró nyírségi futamon még jócskán tartogat izgalmakat november második hétvégéjén.

Kazár a pódiumon

Az összetettben élen álló Turán Frigyes lett a második az 52. Mecsek Rallye-n, az ózdi futamgyőztes Vincze Ferenc pedig ezúttal harmadikként zárt. Másik borsodi élversenyzőnk, a korábbi négyszeres magyar bajnok Kazár Miklós a dobogósok mögött a pódium negyedik helyére ért oda Pécsett.

– Elrontottuk az autó magasságbeállítását, ami meghatározta a verseny első részét – tette hozzá Kazár Miklós. – Másnap már sokkal jobb volt, de a hajrában egyet sajnos tolatnunk kellett, így a dobogóra nem fértünk oda. Ettől függetlenül a Skodával egyre jobb barátságba kerülünk, ami fontos lesz a jövőre nézve.

Az Országos Rallye Bajnokság november 9–11-e között a Nyíregyháza Rallye-val zárul, amelynek a szakaszait zempléni pályákon rendezik meg. A futam másfélszeres szorzós.

Az 52. Mecsek Rallye végeredménye

1. Hadik András, Deák Attila (Ford Fiesta R5) 1:26:53,6

2. Turán Frigyes, Bagaméri László (Ford Fiesta R5) +20,3

3. Vincze Ferenc, Igor Bacigál (Skoda Fabia R5) +38,7

4. Kazár Miklós, Tóth Zsolt (Skoda Fabia R5) +1:20,4

5. Ranga Péter, Holczer Dániel (Skoda Fabia R5) +2:10,1

6. Bodolai László, Popovics László (Ford Fiesta R5) +2:12,8

