51 év a közigazgatásban

Kicsit tiszakarádi is, kicsit cigándi is Gál Béla, aki 1972-től dolgozik a cigándi tanácsnál, illetve önkormányzatnál. Ez a jelen idő hamarosan múlt idővé változik, ugyanis hivatalosan Gál Béla, Cigánd jegyzője 51 év munkaviszony után nyugdíjba vonul.

Ebbe születtem, ilyen környezetben nőttem fel.

Gál Béla

Családi hagyomány

– Maradnék, ha tehetném, mert szeretem és bírom is csinálni ezt a munkát, de a szabályok nem teszik lehetővé, hogy 70 éves korom után is dolgozzak a közigazgatásban – mondja Gál Béla. – Még a tiszakarádi tanácsnál kezdtem a pályámat. Mint minden érettségizettet, engem is az adóosztályra tettek, utána 1970-ben lettem megbízott vb-titkár, majd 1972-ben kerültem Cigándra. Egy kisebb megszakítással itt is dolgoztam 1990-ig mint vb-titkár, majd jegyző. Március 1-jétől leszek nyugdíjas. Eljött ez is, nem nagyon vártam, mert szeretem ezt a munkát, szeretek dolgozni.

Gál Bélának nagyon választása sem volt, milyen területen dolgozzon, a családi hagyomány vitte erre a pályára.

– Édesapám is a közigazgatásban dolgozott, a feleségem édesapja is, a feleségem is, számomra sem nagyon volt kérdéses, ebbe születtem, ilyen környezetben nőttem fel. A feleségem is 51 évet dolgozott a közigazgatásban, mielőtt nyugdíjba ment. Sajnos őt már elvesztettem.

A nyugdíjba készülő jegyző egy különös statisztikát is vezet.

Várossá válni

– Nemrégiben összeírtam, az 51 éves pályafutásom alatt összesen 13 orvossal dolgoztam együtt. Cigándon 56 olyan munkatársam volt, aki már különböző okok miatt nincs a hivatalban. A kollégáim azt mondták, velem nem nehéz együtt dolgozni. Nem vagyok híve a konfliktusoknak, a veszekedéseknek, mindenkivel igyekeztem megtalálni a közös hangot. Voltak nagyon nagy sikerélményeim. Az egyik ilyen az volt, amikor még Németh Károly polgármesterrel együtt sikerült elérni azt, Cigánd várossá váljon, máig ez az egyetlen város a Bodrogközben, de azt is hatalmas sikernek könyveltem el, amikor kistérségi központtá váltunk, vagy azt, amikor Oláh Krisztián jelenlegi polgármesterrel együtt elértük azt, hogy a Bodrogköz legyen egy önálló járás cigándi székhellyel. Ezekre érdemes lesz visszaemlékezni, de a hétköznapi munka is örömmel töltött el. Az elmúlt 45 évben minden egyes nap örömmel jöttem Cigándra dolgozni. Tiszakarádon lakok ugyan, de legalább annyira tartom magam cigándinak, mint karádinak. Hogy mit fogok csinálni a nyugdíjazás után? Az első pár hét biztosan pihenéssel fog eltelni, majd jöhetnek a könyvek, a keresztrejtvények meg a pecázás. Az biztos, a hivatal nagyon fog hiányozni. Mondtam is a kollégáknak, könnyen nem szabadulnak tőlem, vissza fogok még járni – teszi hozzá nevetve Gál Béla.

