500 ember jelentkezik élőben a Nagyszínházból! – Színházak éjszakája Miskolcon

A teátrum játszóhelyein, a Nagyszínházban, a Kamaraszínházban, a Csarnokban, a Játékszínben és a próbatermekben nyílt próbák, kulisszatitkok és meglepetések várják a színházbarátokat. Az este zárásaként több, mint 500 ember énekel majd együtt a Nagyszínházban, amit élő bejelentkezéssel meg is örökítünk a legnépszerűbb közösségi oldalon!

A látogatók négy előadásba is betekinthetnek, meglesve a kulisszák mögötti világot és megismerkedve egy darab készülésének különböző fázisaival. A Kamaraszínházban az „Ahogytetszik” próbájára leshetnek be az érdeklődők, amelyet Rusznyák Gábor rendez. Seres Ildikó színművésznő várja a csoportokat a Csarnokban, a Minden egér szereti a sajtot című gyermekelőadás kulisszatitkaival. A Játékszínben Harsányi Attila színművész vezeti be A kaukázusi krétakör készülésének folyamatába a nézőket. A Miskolci Balett táncosai Kozma Attila vezetésével a Casablanca táncelőadásra készülnek, a balett-terembe várják majd a kíváncsi színházbejárókat.

Idén több rendhagyó elemmel bővült a program. A Nagyszínházban Cser Ádám zenei vezető a zenekari műhelytitkokba enged bepillantást, a festőtárban Béres Attila igazgató fogadóórát tart: bármit kérdeznek a nézők, ő válaszol. Az énekkari próbateremben Rákai András korrepetitor közös énektanulásra invitálja a csoportokat, hogy az este záróeseményére mindenki felkészülten érkezzen. A színház évadnyitóján nagy sikert aratott versfülke is újra várja az érdeklődőket: a helyszíni regisztráció alatt bárki beülhet meghallhatni egy verset a színészek előadásában.

A Színházak éjszakájának zárásaként a Nagyszínházban több, mint 500 ember énekli majd egyszerre a Marica grófnőből jól ismert „Ringó vállú csengeri violám” kezdetű slágert. A közös éneklés megörökítésére felkérünk minden okostelefonnal rendelkező látogatót, hogy élő bejelentkezésben adjon hírt az eseményről a legnépszerűbb közösségi oldalon!

Bővebb információ a színház honlapján (www.mnsz.hu) és facebook oldalán található a rendezvénnyel kapcsolatban.

