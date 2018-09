5 titok, amit nem tudtál az alapozásról

Titok 1

Bőrünk tónusa nem csupán azt határozza meg, hogy milyen színek, ruhák és árnyalatok állnak jól, hanem azt is, hogy milyen sminket a legelőnyösebb viselnünk. Ha nem tudod eldönteni, hogy bőröd arany vagy rózsaszín tónusú, nézd meg az ereket a csuklód belső felén. Ha zöld színben játszanak arany, ha kékben, rózsaszínes bőröd árnyalata.

Titok 2

Ha érzékeny, vagy olajosodásra hajlamos a bőröd, használj víz alapú alapozót. Úgy tudod eldönteni, hogy egy alapozó víz, vagy olaj alapú-e, hogy megnézed az összetevők listáját. Ha a listán elsőként a víz szerepel, a termék biztosan nem tömíti el a pórusaidat. A The Body Shop termékei között több, kifejezetten érzékeny bőrre kifejlesztett alapozó is található.

Ilyen például a Fresh Nude Alapozó, mely kombinált, zsíros, érett és érzékeny bőrre is való. Ez a folyékony alapozó aloe vera és rózsavíz tartalmának köszönhetően légiesen könnyű, de mégis tökéletes fedést biztosít még az érzékeny bőr számára. Marulaolaj tartalmának köszönhetően remekül hidratálja és SPF 15-ös fényvédőfaktorral védi a bőrt egész évben.

Hasonló termék a Fresh Nude Cushion Alapozó, mely minden bőrtípusra alkalmazható. A táskabarát, könnyed hidratáló alapozó, egyenletes csillogásmentes bőrt biztosít minden bőrtípus számára. Non-comodogenic formulája nem tömíti el pórusaid, akkor sem, ha a nagyobb fedés érdekében több rétegben használod.

A Matte Clay Alapozó a zsírosodásra hajlamos bőrnek nyújt hatalmas segítséget. Agyag- és teafaolaj tartalmának köszönhetően segít megőrizni a bőr tisztaságát és nyugtatja azt. Non-comodenic, 100% vegán formulája hosszantartó, mégis könnyed és hagyja lélegezni a bőrt. A pattanásos, fénylő bőrre is jó hatással van amellett, hogy magas tisztaságú pigmentjeivel tökéletesen matt fedést biztosít egész napra.

Titok 3

Ha épp nincs a kezed ügyében korrektor, használj helyette pöttynyi mennyiségű folyékony alapozót. Várj pár percet, míg a termék megszárad, majd dolgozd el.

Titok 4

Alapozás előtt mindig használj primert! Így sminked sokkal tartósabb és kifejezőbb lesz. A The Body Shop termékei között találsz matt és ragyogásfokozó primereket is.

Titok 5

Az ecseteidet legalább 2 hetente alaposan tisztítsd át. A gyulladásos bőrhibákat baktériumok is okozhatják, melyeknek egy része az ecseteidben is tanyázhat! A The Body Shop kínálatában professzionális sminkecseteket is találsz, amelyeket antibakteriális, extra finom növényi szénporral kezeltek, hogy minél tovább frissek maradjanak.

