5 érv, amiért egy egészségügyi intézményben is érdemes automata ajtót használni

Többek között a Heim Pál Gyermekkórház, a Szent Margit Kórház, a Szent Imre Kórház, az Uzsoki és a Honvéd kórház is úgy döntött, hogy automata ajtókat fog használni épületeiben, hogy ezzel is hozzájáruljon az egészségügyi intézvényekben szükséges speciális védelem kialakításához. Ezek a modern berendezések számos módon megkönnyítik a betegek és az egészségügyi dolgozók mindennapjait, utánajártunk pontosan hogyan.

1. Extra precízen működő érzékelőik biztonságot nyújtanak

Egy kórházban kevés fontosabb dolog van az épület kialakítása és berendezése szempontjából, mint hogy a betegek biztonságosan tudjanak közlekedni. Sokan csak lassú mozgásra képesek, meg-megállnak az ajtón való áthaladáskor, ezért lényeges könnyítés, ha az ajtó automatikusan nyílik és záródik, nem kell valakinek kinyitni vagy a betegnek plusz erőfeszítéseket tenni, hogy átjusson egy nehéz ajtóval határolt területre. A record automata nyílászárók olyan érzékelőkkel vannak ellátva, hogy akár 20 cm-es pontossággal is képesek érzékelni, akkor is, ha egy lassan mozgó ember közeledik. Így akár egy gyermek, akár egy idősebb, beteg ember is biztonsággal áthaladhat.

2. A járókerettel vagy kerekesszékkel közlekedők is szabadon mozoghatnak a folyosón

A kerekesszékkel vagy járókerettel közlekedőknek a hagyományos ajtók nyitása – zárása és az áthaladás sok esetben csak segítséggel megy. Az automata ajtók esetében nem kell egy plusz ember az ajtó nyitáshoz és amiatt sem kell aggódni, hogy nem lesz elég tér az áthaladáshoz, legyen szó akár egy kerekesszékről vagy egy kórházi ágyról.

3. Vészhelyzet esetén többen és nagyobb biztonsággal tudják elhagyni az épületet

Az egészségügyi intézmények ajtajainál összetettebb feladat annak biztosítása, hogy vészhelyzet esetén mindenki gyorsan el tudja hagyni az épületet, hiszen az átlaghoz képest jóval több ember tartózkodik bent. Többen ágyban fekszenek, és egyáltalán nem tudnak mozogni vagy csak járókerettel, illetve kerekesszékkel tudnak közlekedni. Éppen ezért egy visszacsapódó lengőajtó a menekülőútvonalon egy kórház esetében radikálisan lecsökkentheti azon emberek számát, akik sikeresen kijutnak egy vészhelyzetben. Az automata ajtó ezzel szemben azonnal nyílik, ráadásul nagy szélességet biztosít az átjáráshoz, amely szintén kulcsfontosságú.

4. Életvédelmi szempontból is előnyösek

Az automatizált ajtók csatlakoztathatók a füst-, és hőérzékelőkhöz, valamint a tűzjelző berendezésekhez. Nagy előnyük, hogy aktiváláskor – funkciójól függően – megbízhatóan kinyitnak, vagy lezárnak, és a tűzgátló típus 30/60 percig képes ellenállni a tűznek és a hőnek.

5. Higiénikusak és könnyen tisztíthatók

Egy kórházban kifejezetten jó, ha minél kevesebben érnek hozzá az ajtóhoz kézzel, hiszen a fertőzések terjedése könnyebben visszaszorítható, ha a nagy tömeg használta ajtón a lehető legkevesebb kórokozó és bacilus jár kézről-kézre. Ezen felül a könnyű tisztíthatóság is olyan alapkövetelmény, ami miatt kifejezetten előnyös az automata ajtók használata az egészségügyben.

