4 dolgot még tegyél meg, mielőtt szabadságra mész

Ahhoz azonban, hogy valóban teljes nyugalomban, munkamentesen teljen az a pár nap vagy hét, érdemes még a szabadság előtt elintézni egy-két dolgot a munkahelyen.

Értesítsd az ügyfeleket

Még ha nagyon sok ügyfelünk is van, fontos hogy tájékoztassuk őket arról, hogy mikor és mennyi időre megyünk szabadságra. Amennyiben előre szólunk, akkor a fontosabb, lezárandó ügyeket még meg tudjuk oldani. Ráadásul nyugodtabbak leszünk mi is és ők is ha tisztában vannak vele, mikortól tudnak újra elérni bennünket.

Készítsünk tervet a visszatérésre

A hosszabb szabadságolás után nehéz visszaemlékezni, hogy miket hagytunk félbe decemberben. Annak érdekében, hogy könnyebben visszatérjünk a munkába, érdemes összeírni, hogy miket kell megcsinálnunk, kikkel kell egyeztetnünk, milyen határidős feladataink vannak.

