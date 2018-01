390 ezer forintot kértek egy rémi házért – 2017 ingatlanpiaci legjei

A tavaly is élénk ingatlanpiacon voltak több milliárd forintért kínált ingatlanok is – derül ki az ingatlan.com rendhagyó összeállításából, amely az év legdrágábban és legolcsóbban meghirdetett lakóingatlanait mutatja be. A két véglet között 56 ezerszeres a különbség, a legdrágább ingatlant ugyanis több mint 5 milliárd forintért hirdették meg, a legolcsóbbat pedig 100 ezer forintért.

A legdrágábbak

A legmagasabb árat egy Andrássy úton lévő kastélyért kérte a tulajdonos: 5,6 milliárd forintért kínálta eladásra a 18 szobás, több mint kétezer négyzetméteres alapterületű ingatlant.

A Petrovszky-kastély a második legdrágábban kínált ingatlan

A második helyen a Baranya megyében található bükkösdi Petrovszky-kastély szerepel, a 15 szobás, közel 2500 négyzetméteres alapterülettel és 150 ezer négyzetméteres kerttel rendelkező, barokk stílusú ingatlant 2,5 milliárd forintért kínálják. A harmadik a budapesti Svábhegyen található, ez egy 500 négyzetméteres 10 szobás villa, amely 2,29 milliárd forintba kerül. Utána egy újabb Andrássy úti palota következik, a 14 szobás több mint 1000 négyzetméteres ingatlanért 2 milliárd forintot kért a tulajdonos. Az ötödik pedig egy összesen 35 szobás, szintén az Andrássy úton található villaépület, amely 1,9 milliárd forintért szerepelt a kínálatban.

A legolcsóbbak

A legolcsóbb ingatlanok az idén 100–390 ezer forint közötti áron kerültek a piacra, ezek jellemzően kis alapterületű, felújítandó állapotú házak. Ezek közül is egy tápióbicskei ingatlan volt a legolcsóbb, a 2 ezer négyzetméteres telken lévő 30 négyzetméteres ház mindössze 100 ezer forintért került a piacra. Egerfarmoson 300 ezer forintért hirdettek meg eladásra egy családi házat. Ugyancsak 300 ezer forintért kínálta a tulajdonos a Fejér megyei Rácalmáson lévő 70 négyzetméteres vályogházat. A Jász-Nagykun-Szolnok megyében található Cibakházán egy 80 négyzetméteres, 2,5 szobás felújítandó házat hirdettek 350 ezer forintért. A Bács-Kiskun megyében lévő Rém községben 390 ezer forintot kértek egy felújítandó 50 négyzetméteres családi házért, amelyhez több mint 2 ezer négyzetméteres telek is tartozik.

ÉKN

