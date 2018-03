360 fokos videó: Vannak, akiknek áldás a márciusi hó

A Bánkúti Síklubnál is tudják ezt, és mint Nagy Norbert sajtóreferens elmondta: készülnek az utolsó rohamokra. A sípályán 20-25 centis az új hó, de a nagy szél egyenlőtlenre fújta a felületeket. A téli nagy havazáskor volt, hogy 120 centis réteget is mértek, szóval ahhoz képest ez a “kis” friss hó nem is sok, alatta még ott vannak az előző etap maradványai.

Viszont, hogy ez megmaradjon hétvégére, amikor a legtöbb ember ráér felmenni Bánkútra, vigyáznak rá, és zárva tartanak. Bezzeg majd szombat-vasárnap! A felvonók szombaton 9 és 17 óra között üzemelnek, vasárnap pedig 16 óráig szállítják az utasokat. Persze ezeken az időintervallumokon kívül is nyitva lesz a pálya, csak akkor vissza kell túrázni a lecsúszási pontra.

A megfelelő pályákon lehet síelni, snowboardozni, szánkózni, de arról a majdhogynem elfelejtett tényről is emlékezzünk meg, hogy gyönyörű a táj. Úgyhogy már csak azért is megéri kimenni, hogy az ember sétálgasson az egyszerre gyönyörű és félelmetes téli erdőben.

Bár még van egy kis szufla a bánkúti szezonban, azt már most meg tudta mondani Norbert, hogy nagyon jó időszakot zárnak. Vasárnap lesz az 56. nap, amikor üzembe helyezik a felvonóikat, ami az elmúlt évek átlagát messze felülmúlja. És mindezt úgy, hogy tulajdonképpen teljes mértékben az időjárás befolyásolja az aktív napok számát.

Aki útnak indul, mindenképpen használjon téli gumit. Az utakat letakarították, de néhol vizes-sónedves az aszfalt, és a kacskaringós, nem a legjobb minőségű, hegyi utakon meg lehet csúszni. Úgyhogy csak óvatosan, hogy mindenki sportolhasson egy jót.

– Király Csaba | hirek360.hu –



