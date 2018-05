360 fokos videó: Új stadion van Diósgyőrben, már csak csapat kell

A közel tizenötezer férőhelyes aréna atmoszférája lenyűgöző, főleg, amikor teltháznyi ember üvölti egyszerre: “Csak a Diósgyőr!”. Új stadion már van, szurkolók mindig is voltak, már csak egy csapat kell, hogy ne a másodosztályból élvezzük az új szentély varázslatos világát.

Az a szép a mi 108 éves Diósgyőrünkben, hogy majdnem mindenki tud hozzá kötődni valamilyen módon. Miskolcnak mindig is sokat jelentett ez a csapat, ha valahol megérdemelték az új létesítményt, akkor az itt van. A nyitómeccsre gyorsan fogytak a jegyek, sorokban kígyóztak az emberek már a jegyértékesítés első napján, hogy bejussanak a premierre. Arra a nyitórendezvényre, aminek egy pontját én személy szerint megkönnyeztem.

A Mezőkövesd Zsóry FC elleni nyitómérkőzést ünnepélyes megnyitó előzte meg. Nem lehet panasz, minden a DVTK-ról szólt. Bemutatták a Miskolci Fotóklub Egyesület kisfilmjét, ami egy, a csapathoz kapcsolódó fotókból, életképekből készült montázs. Piros-fehér zászlósok, gyerekek, cheerleaderek rohangáltak látványosan megkoreografálva a pályán, és honvédzenekar játszotta a Diósgyőr legendás indulóját.

A csapat generációkon átívelő jelentőségét gyönyörűen szimbolizálta az a programelem, amikor utánpótláskorú (úgy 10 évesek lehettek) fiatal focisták sorfalat álltak a játékoskijáró előtt, és a DVTK korszakos legendái felvonultak, miközben a gyerekekkel pacsiztak. Itt volt Vass László, Kovács Pál, Veréb György, Salamon József, Oláh Ferenc, Tatár György, Szabó Géza, illetve Kulcsár Sándor és Vitelki Zoltán is. Utóbbi két játékosnál elérzékenyültem, mert ők azok, akik arra az időre emlékeztetnek, amikor gyerekként még úgy imádtam a Diósgyőrt, hogy minden grundfoci közben Kulcsár Sanyinak (meg Egressy Gábornak) képzeltem magam.

© Fotó: Homoky György

Most, felnőtt fejjel nagyszerű érzés volt őket viszontlátni és nosztalgiázni azokon az időkön. Beleértve az idősebb generációt is, akiket én már csak hírből ismerek, de miskolciként mindig is jelentőségteljes lesz nekem Salamon József, Oláh Ferenc, és Veréb Gyuri bácsi neve is. A folytonosságra jól rájátszottak a szervezők a stadion kulcsának átadásával is, hiszen két nagyon fiatal, egy 5 és egy 6 éves focista vették azt át.

Még az is abszolút rendben van, hogy Czelláth Panna sokadjára énekli el ugyanazt a dalt, pedig már nem az a kislány, aki akkor volt, amikor először adta elő az “Amíg élek én…” című közkedvelt rigmust. Még mindig libabőrös leszek tőle, főleg ahogy vele együtt énekli egy stadionnyi szurkoló. Több csoport is készült koreográfiával. Az i-re a pontot az ultrák tették fel. Hatalmas, majdnem a tetőszerkezetig érő molinójukkal üzentek: “A múlt dicső, a szenvedély örök!”.

Fotó: Homoky György © Fotó: Homoky György

A hangulat, a nosztalgiázás, a DVTK-eszmeiség adott volt a nyitónapon. Korábban már elgondolkodtunk a baráti társasággal, hogy minek járunk meccsre, és teszi ugyanezt több ezer szurkoló hétről hétre. A focira nem mondhatjuk, hogy túl nagy örömet nyújt, akkoriban még nem lehetett úgy elmenni wc-re, hogy ne ússzon az ember vizeletben, mire kijött a vizesblokkból, és még a sör is drága. De mégis ott voltunk, megvettük a bérletet.

Arra jutottunk, hogy valószínűleg azért vagyunk ennyien bolondok, mert a DVTK egy közösségi kapocs a város lakóinak. A miskolciság része, amikor 90 percen át egyáltalán nem számít, hogy ki mivel foglalkozik, mit képvisel a hétköznapi életben. Csak egy a sok szurkoló közül, aki együtt énekel a többiekkel, és ordítja a meccs elején, válaszként a konferanszié felvezetésére, hogy “László”, “Pál”, “György”, “József”, “Ferenc”, “Géza”, “Sándor” és “Zoltán”. Vagy éppen “Borisz”, esetleg “Luque”. Lehet arcról nem is ismeri fel őket, de a nevüket tudja, és azt is, mi a jelentőségük.

© Fotó: Vajda János

A nyitómeccs hangulatán csorbát ejtett, hogy a 88. percben szerzett találattal győzedelmeskedett a Mezőkövesd, a DVTK pedig ezzel még közelebb került a kieséshez. Ám, ha jövőre a másodosztály meccseit is nézzük a csodaszép új stadionunkban, egy valamit bebizonyított a stadionavató: a Diósgyőr örök.

– Király Csaba | hirek360.hu –

