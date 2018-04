360 fokos videó: Tavaszodik Lillafüred

Szép volt a hófödte mesevilág, de a zöldellő fák és a nyíló virágok látványa a megújuló természet energiájával is feltölt. A Hámori tónál újra lehet csónakázni, illetve gyönyörködni a barnásról zöld színűre változott vízben. A tavasz annyira hirtelen érkezett meg, hogy helyben azt mondták nekünk, három napja kezdett zöldellni a világ körülöttünk.

A Palotaszálló alatti barlangokat mi is kipróbáltuk, és rájöttünk, hogy még tavasszal sem túl kényelmesek. A lillafüredi vízesést a lehető legtöbb szögből igyekeztünk megcsodálni, mert 20 méteres magasságával továbbra is lenyűgöző látványt nyújt. A függőkert is elkezdett kivirágozni, egyre több tulipán és más szépségek díszítik Lillafüredet.

A virágzó természet szerelmeseit várja Lillafüred!

– Király Csaba | hirek360.hu –

Nézz körbe 360 fokban!

A videót 360 fokos kamerával vettük fel: az egérrel vagy a bal felső sarokban lévő kör alakú ikonra kattintva tudsz változtatni a nézőponton. Ne felejtsd el megnézni, hogy mi van a kamera “háta mögött”! Még több 360 fokos videóért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára és kövesd a Hírek 360 Facebook oldalát!

