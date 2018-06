360 fokos videó: Sophie választása a maine coon macskákra esett

A közös pont az életükben Breznai Annamária, akinek a házában békésen tölti mindennapjait a népes kompánia. Ellátogattunk hozzájuk, hogy 360 fokos kameránkkal örökítsük meg életterüket, illetve megismerjük nem mindennapi történetüket.

A barátságos családi ház kerítése előtt egy hatalmas kutya fogad minket. Ő Jónás, a hosszúszőrű németjuhász, aki mérete ellenére olyan barátságos, hogy kétlem megfogná-e a betörőket. Mindenesetre mi a csengőt választjuk a felelőtlenül önkényes kapunyitás helyett. Breznai Annamária stílszerűen egy maine coon macskával a karján fogad minket. Ami egyébként nem is olyan egyszerű feladat, mert ezeknek a típusú cicáknak az az egyik jellemzője, hogy hatalmasra nőnek – a felnőtt hím egyedek akár a 10-12 kilogrammot is elérhetik.

Annamari macskatenyésztő, de az izgalmas csavar a történetében az, amit már fentebb is írtunk: más állatok is csatlakoznak a csapathoz. Sokat elárul a “hivatalos” nevük, a Chats de Sophie Maine Coon Cattery, ami arra utal, hogy Sophie macskáiról van szó, aki nem más, mint egy maláj erdeibagoly. A sztori is vele kezdődik.

A macskák képére formálódott bagoly

Hiszen ő volt a bagolycsapat első tagja. Amikor Annamari meglátta a kéthetes, körülbelül tízcentis Sophie-t, azonnal beleszeretett. Mint meséli, Sophie igazából fiú, de ez nem derült ki sokáig, amikor is egy genetikai vizsgálat eldöntötte a kérdést. Addigra viszont már úgy megszokta a nevet, hogy ráragadt. Együtt nőtt fel a cicákkal, ami azt jelenti, hogy hozzájuk hasonlóan szocializálódott. Közösen játszanak, velük eszik, figyeli a kicsiket, bagolytollba bújt repülő macska. Amikor a második példány, Mr. Darcy megérkezett, rácsodálkozott, hogy miféle élőlény ez. De végül csak összebarátkoztak.

A nappaliban beszélgetünk, Sophie néha elrepül közöttünk, közben macskák heverésznek a földön. Igazán idilli a látvány egy állatszerető embernek. Harmóniában élnek így együtt – ahogy Annamari fogalmaz: nincs bagolyuralom, nincs macskauralom, és nincs emberuralom sem. Az már egészen snassznak tűnik mindehhez képest, hogy a polcokat babagyűjtemény ékesíti. Mint megtudjuk, annyira hozzászoktak az állatok, hogy vigyáznak a tárgyakra – persze történt már egy-két baleset az évek alatt.

Felrobban a cukiságbomba

A hálószobába benyitva még a legszigorúbb cicagyűlölő is megenyhülne attól a látványtól, ami fogad minket:

A kéthetes Niagara pihenget az ágyon. Annamari elmeséli, hogy az anyamacska ott szülte meg egyik éjszaka, míg ő aludt. Fel sem ébredt rá, reggel pedig a kiscica látványa fogadta, aki azóta is ott van.

A ház mögötti terasz röpdévé és kifutóvá alakult át. A nagyjából 60 négyzetméteres területen élnek együtt legszorosabban a macskák és baglyok. Mégis szent a béke, bár ha szülni készül valamelyik anyacica, akkor beköltözik a házba, mert a lánybaglyok bizony elkapnák a kicsiket. Ezt tudjuk be a természetes ösztöneiknek.

Nem mindenki bolond, aki imádja az állatokat

Valamiféle küldetéstudat is megbújik ebben az életmódban. Aki ennyi állattal él együtt, az nem feltétlenül antiszociális vagy deviáns, ahogy azt a sztereotípiák miatt sokan gondolják. Annamari sem egy “őrült macskás nő”: a Miskolci Egyetemen tanít és aktív társasági életet él. Megtalálta az egyensúlyt az állatok és az emberek szeretete között.

Hogy mennyi áldozatot kíván ez a sok élőlény? Nem olyan sokat, mint a laikus gondolná. Reggel van egy nagyjából félórás etetési-tisztítási időszak, esténként körülbelül egy óra gondozást igényelnek. A baglyokkal kicsit nehezebb a helyzet, mert őket nem lehet úgy a szobatisztaságra nevelni, mint a macskákat, és többet kell takarítani utánuk. Ezért is élnek kint, a teraszon kiépített röpdében. Az egyik legnagyobb feladásként Annamari arról beszél, hogy hosszabb időre nem hagyhatja őket magukra, hiszen egy-két cicának még találnak gondozót, de egy ilyen sokszínű csapatra nincs, aki vigyázna.

Mindezek ellenére Annamari úgy beszél a lakótársairól, az életéről, hogy érezhető: számára ezek nem nagy áldozatok. Minden szavából és gesztusából érződik az elemi szeretet, amit az állatok iránt érez – és ezt látva, egy pillanatig sem kérdéses, hogy az élete, ami másnak különcségnek, furcsaságnak tűnik, az igazából abszolút normális. Maximum szokatlan.

– Király Csaba | hirek360.hu –

Nézz körbe 360 fokban!

A videót 360 fokos kamerával vettük fel: az egérrel vagy a bal felső sarokban lévő kör alakú ikonra kattintva tudsz változtatni a nézőponton. Ne felejtsd el megnézni, hogy mi van a kamera "háta mögött"!

