360 fokos videó: Sárban, hóban versenyeztek a biciklisek Miskolcon

Ennek köszönhetően rendezhették meg most Miskolcon az országos bajnokság futamát. Ez a verseny, abban tér el a hasonló biciklis futamoktól, hogy itt a versenyzők nem csak a hideg időjárással néztek szembe, hanem a pályával is meg kellett küzdeniük. A Vad Kelet elnevezésű pályarésznél nem csak a domb, a sár, a hó és a fagyott föld volt az ellenfelük, hanem a lépcső is, ahol fel kellett cipelniük a bringájukat. Délelőtt a legfiatalabb versenyzők mérték össze erejüket, délután pedig a masterek a hobbi versenyzők és az elitek. A versenyek időtartalma is változó volt.

Kalotai Norberttől, a verseny egyik főszervezőjétől megtudtuk, hogy a versenyzők nem egyszerű biciklikkel versenyeznek, bár nagyon hasonlítanak egy átlagos országúti kerékpárhoz, a váz geometriája egy kicsit agresszívabb, hogy jobban tudjon vele a kerékpáros kanyarodni. A legfeltűnőbb különbség, hogy ezeken a kerékpárokon nem vékony virsli gumik vannak, hanem kicsit vastagabb, terepmintás gumikkal rendelkeznek, ez biztosítja, hogy terep körülmények között is kiválóan lehessen használni a bicikliket. Norbert elmondta még, hogy a tavalyi évhez képest sokkal több érdeklődő volt az esemény iránt.



A versenyzők között nagyon sok az országúti bringás és a hegyi kerékpáros is, akik a téli időszakban áttértek a cyclo-crossra. Ez a futam a versenyzők számára lehet hobbi szintű érdeklődés, de sokan speciálisan erre a bajnokságra készültek. Sikerült az egyik versenyzővel, Magicz Dáviddal beszélnünk, aki úgy érezte önmagához képest jól teljesített, de a végére elfáradt. Hiába volt rövid a verseny, a hideg, a sár megnehezítette a versenyzők feladatát.

Dávid elárulta, hogy specifikusan erre a versenyre nem készült, inkább hobbiból vett részt rajta. Az előző napi pályabejárás volt számára a felkészülés. Ez volt ez első versenye Miskolcon, ezen kívül még két cyclo-cross futamon vett részt. Ebben az évben kezdett el a HOTE színeiben tekerni, de a tagsága előtt is hobbi szinten, munka mellett foglalkozott ezzel a sporttal.

Az elit férfi kategóriában Vas Balázs (Merida Maraton Team-CST), míg az elit nőknél Vas Kata Blanka (Merida Maraton Team-CST) győzött. A győztesek nyereménye pedig az, hogy ők lettek a magyar bajnokok és egy éven keresztül viselhetik nemzetünk színeit a mezeiken, és minden versenyen, amin indulnak ebben az öltözékben versenyezhetnek.

Zöldi Anikó | hirek360.hu

