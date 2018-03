360 fokos videó: Ovisok játszottak el meséket ovisoknak Nyékládházán

A mesefesztivál hagyomány már Nyékládházán, negyedik éve rendezi meg a Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda. Mint Gálné Vasvenszki Judit óvodavezető fogalmazott az ötlet születésével kapcsolatban:

„Óvodai nap nem múlhat el mese nélkül.”

A mesék annyira központi szerepet játszanak az óvoda és természetesen a gyermekek életében, hogy ezzel az egynapos fesztivállal tisztelegnek kedvenc történeteik előtt. Persze a fesztivál megnevezés enyhe túlzás, de a Dargay óvoda ilyenkor tényleg meseközponttá alakul át pár órára. Nem egy szülőkkel tömött díszelőadást kell elképzelni, a fő nézőközönséget maguk az ovisok teszik ki. Vendégségbe érkeztek Emőd, Harsány, Kistokaj, Mályi és Ónod csöppségei Nyékládházára, hogy eljátsszák egymásnak kedvenceiket. A vendéglátók részéről a Toporgó Tehetség Műhely kis táncosai pedig illendően köszöntötték kortársaikat.

Nem közhelyként használjuk egyébként itt a kedvencek szót. Sok mesével találkoznak óvodai karrierjük alatt a gyerekek, de a fesztiválra a számukra legkedvesebbet tanulják meg. Beöltöznek jelmezekbe, néha aranyos tanácstalansággal kinéznek ugyan a súgó óvónénire, de a szövegből is becsülettel felkészülnek. És a dolog működik, a többiek tátott szájas áhítattal figyelik, ahogy kortársaiktól kapják meg a napi meseadagjukat, ráadásul élőszereplős verzióban. Változatosan választottak meséket. A nagyérdemű láthatott király- és állattörténetet is, a nyékládháziak apróságai pedig névadójukhoz híven Dargay Attila Lúdas Matyiját adták elő.

Gálné Vasvenszki Judit elmondta, hogy a mese nem csupán szórakozás, nagyon sokat tanulnak is belőlük a csöppségek: fejlődnek értelmi-érzelmi készségeik, szókincsük, fantáziájuk. Annál nagyobb katarzist pedig nem is lehet elérni, mint hogy ők maguk játsszák el a történeteket. Azzal, hogy szereplőkké válnak, még jobban tudnak azonosulni a mesékkel, és nem mellékesen a saját érzelmeiket is jobban ki tudják fejezni.

– Király Csaba –

Nézz körbe 360 fokban!

A videót 360 fokos kamerával vettük fel: az egérrel vagy a bal felső sarokban lévő kör alakú ikonra kattintva tudsz változtatni a nézőponton. Ne felejtsd el megnézni, hogy mi van a kamera “háta mögött”! Még több 360 fokos videóért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára és kövesd a Hírek 360 Facebook oldalát!

360 fokos videó: „Én nem vagyok zseni” Felsőzsolca - Andris kétévesen írt és olvasott, négyévesen ment iskolába, és már második tárlata nyílt. A Királyhelmecen élő Bánhegyi András István mindössze 8 éves, de nem ezért nevezetes, hanem azért, mert nemrég képzőművészeti kiállítása nyílt Prágában, februárban pedig Felsőzsolcára is elhozt... Tovább a cikkhez

360 fokos videó: Hosszú a segítő kutya útja az alomtól az emberig Miskolc - Megtanulják egymás jelzéseit, szokásait, hogyan éljenek együtt. Egy segítő kutyának születése pillanatától szigorú követelményeknek kell megfelelnie. Legyen szó a természetéről vagy a kiképzéséről. A Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskolában közel 6 hete születtek meg Fiera, ... Tovább a cikkhez

360 fokos videó - Utazási kiállítás: kétnapos verseny a turistákért Miskolcon Miskolc - Az utazási kiállítás tulajdonképpen arról szól, hogy hazánk turisztikai célpontjai kitelepülnek az ITC-be két napra, és vadásznak a vendégekre. Bemutatják legnagyobb vonzótényezőiket, kedvezményekkel csábítanak, és ember legyen a talpán, aki nem talál nyári programot a miskolci esemény ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA