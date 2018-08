360 fokos videó: Négy napig a csoki volt a sztár Szerencsen

Az augusztus 23-26-a között megrendezett program nem titkolt célja volt a város édes, évszázados receptjei alapján készült kézi gyártású termékeinek népszerűsítése, a helyi értékek megismertetése, az idegenforgalom fellendítése.

A szórakoztató programok mellett szakmai rendezvényeket is tartottak, de a már hagyományosan augusztus végén megrendezett fesztivál ebben az esztendőben a Családok éve programhoz is csatlakozott, így minden korosztálynak kínáltak elfoglaltságot, bemutatkozási és szórakozási lehetőséget.

Találkozó

A csokoládéfesztiválra minden évben összehívják azokat az egykori szakembereket, akik a Szerencsi Csokoládégyárban végezték szakmai gyakorlatukat, és újabb érdekességgel jelentkezett Ekker Róbert szerencsi szobrászművész is, aki az utóbbi években szinte minden alkalomra készített egy különleges csokoládészobrot. Bár a rendezvény programját a péntek esti vihar és a vasárnapi rendkívül heves esőzések miatt többször is át kellett szervezni, azért idén is remek koncerteken szórakozahatott közönség a három nap alatt.

Fellépett többek között a Neoton Família, ByeAlex, a P-Mobil, a Paddy and the Rats, Gangsta Zolee és a Kartell, a Hősök, a Soulwave és az Anna and the Barbies is. A koncertsorozatot vasárnap este hagyományosan a szerencsi kötődésű rockzenekar, a Hooligans koncertje, majd késő éjjel tűzijáték zárta.

Tajthy Ákos

Nézz körbe 360 fokban!

A videót 360 fokos kamerával vettük fel: az egérrel vagy a bal felső sarokban lévő kör alakú ikonra kattintva tudsz változtatni a nézőponton. Ne felejtsd el megnézni, hogy mi van a kamera “háta mögött”! Még több 360 fokos videóért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára és kövesd a Hírek 360 Facebook oldalát!

