360 fokos videó: Miskolc volt a tacskósok Mekkája

A Jégcsarnok pályáján mindenki szabadon hódolhatott a tacskókultusznak, amit nem szarkasztikusan nevezünk annak. A Klubkiállítás és a Márczé János Emlékkiállítás – utóbbi tisztelgés egykori, neves tenyésztőtársuk előtt – a tacskósok gyűjtőnapja volt: mindenhol a fajta egyedei járkáltak, gazdáik pedig kitették az irányjelzőket tacskós táskáikkal, mintás ruhadarabjaikkal és nyakláncaikkal.

Összetettebb, mint hinnénk

A kívülállónak már maga a versenylebonyolítás is magyarázatra szorul. Kétféle verseny, sok-sok alfajjal és egy bizonyos “Best In Show” megmérettetés mindkettő végén. A Klubkiállításon az Év Győztese díját nyerik el, az emlékkiállítás egy gesztus Márczé János emlékének – tudtuk meg Mogyorósi Istvántól, a Magyar Tacskósok Országos Egyesületének elnökétől. Az említett Best In Show tulajdonképpen a legjobbak versenye, hiszen az egyes osztályok győztesei versenyeznek, hogy kikerüljön közülük a legeslegszebb.

Kategóriák márpedig vannak jócskán: a hosszúszőrű, rövidszőrű és szálkásszőrű tacskók külön indultak, ráadásul mindhárom változaton belül létezik méreti megkülönböztetés – normál, törpe vagy kaninchen nagyságúak. Mintha ez nem lenne elég szétbontás, külön bírálják a kölyök, a fiatal, a növendék, a nyílt, a munka és a champion osztályokat! Valamint ne felejtsük ki a kan-szuka tagolást sem.

A felvonuló kutyákat két, Olaszországból érkezett bíró pontozta, akik “tacskófajta specialisták”. Mint a szervező elmondta, az állatok anatómiáját, szőrkarbantartását – összességében szépségüket vizsgálták. Mindezt pedig végtelen szakmai szigorral és profizmussal tették. Filmekbe illő mozdulatsoraikból áradt a szakértői vizsgálódás légköre, amit a kutyák illetve gazdáik is feszülten és izgatottan figyeltek.

Szerelem a javából

Vértes Luca tenyésztővel azelőtt beszélgettünk, hogy normál méretű szálkásszőrű kutyáját bírálták volna. Első példánya 11 éve született, azóta foglalkozik tenyésztéssel. Mint mondja, “mindig is kutyás volt”. Eleinte hobbiszinten tartotta őket, majd idővel úgy érezte, profibb szintre akar lépni és belevágott a munkába, ami kitölti minden napját. A kutyák ellátása – főleg a kölyköké – “24 órás elfoglaltság”, de nem bánja. Számára ez nem egy kötelesség, nyűg – mint fogalmaz:

“Semennyire nem élem meg munkának. Nekem ez olyan, mint egy anyának gondoskodni a gyerekeiről.”

Ebbe beletartozik az is, hogy a versenyekre a lehető legfelkészültebben utazzanak el. Meg kell tanítani nekik, hogy élvezzék a helyzetet, együttműködőek és nyitottak legyenek. Emellett olyan banálisnak tűnő – de nem azok! – képességeket kell elsajátítaniuk, mint hogyan álljanak szépen, vagy miként mozogjanak tetszetősen. Mivel a tacskó okos fajta – mondott volna mást a gazdi -, könnyen tanulnak a példányok.

Pénz nélkül is nagy a tét

Magyarország egészéről száz nevező érkezett Miskolcra, nem beszélve a számos látogatóról, akik kutyával az oldalukon vagy csak kíváncsiságból kilátogattak. Mogyorósi István is kihangsúlyozta, hogy a verseny mellett a tacskósok közösségének találkozója is volt a kiállítás, amit először rendeztek meg a borsod-abaúj-zempléni megyeszékhelyen.

A győztesek nem részesültek közvetlen pénzdíjazásban, serlegeket kaptak. Ugyanakkor hosszútávon anyagilag is megtérül egy szép helyezés, hiszen a magától értetődő szakmai dicsőség mellett, a cím növeli a kutya tenyésztői értékét, és utódai keresettebbek lesznek – elvégre szépségdíjasokról beszélünk!

– Király Csaba | hirek360.hu –

Nézz körbe 360 fokban!

A videót 360 fokos kamerával vettük fel: az egérrel vagy a bal felső sarokban lévő kör alakú ikonra kattintva tudsz változtatni a nézőponton. Ne felejtsd el megnézni, hogy mi van a kamera “háta mögött”! Még több 360 fokos videóért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára és kövesd a Hírek 360 Facebook oldalát!

VISSZA A KEZDŐOLDALRA