360 fokos videó: Miskolc panoráma-látképe az Avasi Kilátóból

Az épület, amit mi Avasi Kilátóként ismerünk, idén lesz 55 éves, azonban a történelemhez hozzátartozik, hogy nem ez az első torony a helyszínen. 1906-ban, amikor II. Rákóczi Ferenc hamvait Kassára szállították, a kuruc vezér tiszteletére emelték a(z első) Rákóczi-tornyot. Ez ideiglenes tisztelgésnek bizonyult, és a két hét alatt megépült tornyot 1907-ben el is bontották.

A következő, már második Rákóczi-torony 1934-ben épült itt meg, és meg kell említeni, hogy Szeghalmy Bálint, a miskolci Deszkatemplom tervezőjének keze nyomát viseli. Az épület fából készült, stílusa is hasonló volt, és bizony a sorsa is… 1943-ban kigyulladt, de a károk még nem bizonyultak végzetesnek. Azonban 1956-ban, a helyi folklór szerint egy szovjet tank/harckocsi lőtt belé (bár ezt legalább annyian cáfolják, mint ahányan állítják), ami után viszont teljesen leégett, és csak egy csigalépcső maradt utána (első képünkön a második stáció).

Az Avasi Kilátó evolúciója

Így jutottunk el a ma is álló, 1963-ban átadott Avasi Kilátóhoz, ami igazából tévétoronynak épült, de kilátónak is kitűnő (mint azt videónk is bizonyítja). Hófer Miklós és Vörös György tervei alapján készült, és ezúttal már betonból.

Az Avasi Kilátó madártávlatból

Magassága 72 méter, az első emelet 10 méter magasan helyezkedik el, nagyterületű nyílt terasszal. A második szint 15 méteren most éppen újra vendéglátónak adott otthont, ugyanis nemrégiben nyílt benne egy kávézó. Pontosan nem tudni, mit hoz a jövő az Avasi Kilátó számára, de reméljük, hogy hamarosan Miskolc egyik szimbólumához méltó sors jut neki.

Teraszlátvány a múltból

A cikkben megjelenő képeket a Miskolc a múltban Facebook-csoportban találtuk, és ezúton is köszönjük a feltöltőknek, hogy közkinccsé tették őket.

